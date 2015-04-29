環時發文評中共元老之女狀告中國海關案

2015年4月29日

圖像來源， 圖像加註文字， 2013年，李銳撰寫的回憶錄《李銳口述往事》在香港出版（資料照片）。

中共元老李銳之女李南央控告中國海關沒收其父親回憶錄案再次引起關注，中共黨媒《環球時報》為此也發表文章進行評論。

今年98歲高齡的李銳是中共元老，曾先後擔任已故中共領導人毛澤東的秘書、中組部常務副部長、中顧委委員等高級職務。

2013年，李銳撰寫的回憶錄《李銳口述往事》在香港出版。在這本書中，李銳詳細描述了他親眼目睹毛澤東的一些往事，以及與中國一些高層領導人工作的親身經歷和對他們的看法。

至於李銳的女兒李南央今年65歲，過去二十多年來長期定居美國。2013年，李南央從香港搭乘飛機到北京的時候，攜帶了幾十本父親的回憶錄凖備帶給家人和朋友，但在北京機場遭到海關人員全部沒收。

為此，李南央向北京法院提出訴訟狀，控告海關沒收書籍的做法是否合法。但是雖然法院在2014年9月接受了她的訴狀，但卻多次推遲審理有關案件，而最近一次是在今年4月。而根據中國法律規定，法庭聆訊應該在三個月內進行。

李南央在接受美國《紐約時報》採訪時還表示，「李銳是共產黨的元老，如果他都沒有言論自由，誰還有？」

環球時報評論

為此，中共中央機關報《人民日報》旗下的《環球時報》周三（29日）發表署名「單仁平」的評論文章，題目是《居美的李銳之女不應脫離中國實際》。

文章說，作為李銳的女兒，李南央借助西方主流媒體聲討老一輩革命者前赴後繼推動建立的國家，不知道李南央認為這是為她父親增光的事情，還是相反。

文章還指出，從香港往內地帶書受到法律和相關規定的限制，這在知識分子圈裏早已廣為人知。如果說帶一兩本自己看的書，界限應當在哪裏存在民間爭議的話，那麼一次帶五十幾本同樣的書，顯然已超出「自用」範疇，它們在海關被扣大概是所有人都能預期的。

文章強調，李南央長期生活在美國，並從那裏攻擊當下的中國，這不是人們對一位「老革命後代」的期待。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）