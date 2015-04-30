分析：政府高官領導中國足球改革的意義

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《人民日報》體育部主任汪大昭對BBC中文網記者表示，最新成立的中國足球改革領導小組「沒有意義」。

北京時間4月30日，據《足球報》消息，為實施由國務院於今年3月份發佈的《中國足球改革總體方案》，本周中中國足球改革領導小組正式成立。

該領導小組由國務院副總理劉延東擔任組長，國家體育總局局長劉鵬擔任副組長，中國足協主席蔡振華擔任小組的辦公室主任，總局足管中心、中國足協副主席張劍擔任辦公室副主任。

不過，在今年3月16日出台的《中國足球改革總體方案》中，共有50條改革措施。其中建議中國足協與體育總局脫鉤，不設行政級別。

「不需要副總理領導」

對此，《人民日報》體育部主任汪大昭直言，成立領導小組「沒有任何意義和作用。」

他對BBC中文網記者說：「如果那50條措施需要一個副總理來領導實施，那中國足球上輩子就衝出亞洲了。中國足球不需要用一個副總理來進行領導。」

今年3月出台的《中國足球改革總體方案》還提出，要把發展中國足球運動納入經濟社會發展規劃，實行三步走戰略。

「根源在於社會價值取向」

對此，汪大昭表示，中國足球問題的真正根源在於社會的價值取向。「全中國的父母都希望自己的孩子考北大，而不是去踢足球，這就是問題所在。」

他還補充說：「解決這個問題的關鍵在於要把發展中國足球變為一種社會文化現象。把中國足球出不出線看淡一點，大家都參與到這項運動中來，中國足球自然而然就上去了。」

（撰稿： 朱季惟/責編：李文）

讀者反饋

中超外援唱主角，本土球員沒花頭。踢球場地都關閉，要麼就是要付錢才能踢球。

什麼都是錢！所以：中國何時清蒸蛤蟆了，足球才能有所提高！

未署名

無意義，全國可以全部是房地產，但沒有足球場！

未署名