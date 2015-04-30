中國指責菲越等國在南海填海造地

圖片版權 AFP Image caption 中國在南沙永暑礁的填海工程引起南海各國關注。

中國外交部發言人洪磊在進一步回應東盟峰會主席聲明時表示，菲律賓、越南等個別東盟國家長期以來在其非法侵佔的中國南沙島礁上填海造地，中國對此表示嚴重關切和堅決反對。

洪磊說，越南在中國南沙20多個島礁實施大規模填海造地，並同步建設了港池、跑道、導彈陣地、辦公樓、營房、賓館、燈塔等大批固定設施。越南還在萬安灘、西衛灘、李凖灘、奧南暗沙等建設多座高腳屋和直升機平台等設施。

他說，至於菲律賓，則在中國南沙中業島修建機場並進行擴建，並在該島建設碼頭等設施。菲律賓還在中業島、馬歡島和費信島等島礁建設所謂旅遊設施。菲律賓還企圖對在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦進行加固以侵佔該礁。

洪磊指出，「中國對上述非法活動表示嚴重關切和堅決反對，要求有關國家立即停止一切侵犯中國主權和權益的言行」。

周一（27日）在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東南亞國家聯盟峰會發表了主席聲明，聲明以不點名的方式指出東盟共同嚴重關注「一些領導人在南中國海填海工程所表達的顧慮」。

據東盟官方網站公布的聲明指出，南海填海工程「侵蝕了信任，可能破壞南海地區區的和平、安全和穩定」，並敦促東盟成員國各外長在東盟-中國關係以及和平共處原則等框架下「以建設性方式緊急應對此課題」。

對於中方的最新指稱，菲越兩國政府以及東盟方面還沒有做出任何回應。

（撰稿：李文/責編：蕭爾）