香港中大學生反對 解放軍訪校活動延遲

圖片版權 AP Image caption 香港中文大學學生事務處向該校同學發出電郵表示，「鑒於部分人士對活動產生誤會，以致未能達到活動原意，大學與解放軍駐港部隊協商後，決定將當天的訪問活動延遲舉行。」

香港中文大學校方周三（4月6日）傍晚宣佈，原定周四（4月7日）舉行的解放軍到訪該校活動「延遲舉行」。此前中文大學學生會表示將舉行抗議活動。

香港中文大學學生事務處向該校同學發出電郵表示，「鑒於部分人士對活動產生誤會，以致未能達到活動原意，大學與解放軍駐港部隊協商後，決定將當天的訪問活動延遲舉行。」

有關電郵還指出，解放軍駐港部隊一直有舉辦「駐港部隊與大學生互訪聯誼活動」，而且過去幾年來也曾經到訪過香港大學、香港科技大學、香港浸會大學等多所香港大專院校。

學生會聲明

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港中文大學學生在去年的「公民抗命」和「雨傘運動」中十分活躍。

不過，香港中文大學學生會日前發表聲明，批評他們所指的「解放軍直闖重大 公然踐踏學術自由」。

聲明指出，在任何政治形勢下，解放軍皆不應進入大專校園範圍，以免與國家機器為伍。而中大校方作為中大的最高決策者，應當和學生站在同一陣線，堅拒向權貴獻媚，捍衛自由學風，堅守院校自主，顯露中大人的風骨。

聲明透露說，駐港解放軍主動提出前往中大進行聯誼活動，其中包括參觀校園、與校長共晉午宴，並切磋籃球技巧。聲明還指中大校長沈祖堯計劃設宴款待到訪的解放軍是「獻媚權貴」。

聲明強調，中大學生「並不見中大作為一所學府有必要與國家軍隊聯誼，並且「堅決反對解放軍以聯誼之名進入中大」。

（撰稿：李文/責編：歐陽成）