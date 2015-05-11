李登輝與馬英九就「九二共識」再次交鋒

圖片版權 AFP Image caption 台灣前總統李登輝先前一再宣稱沒有「九二共識」（資料照片）。

日前，馬英九總統公開出示一份「國家統一委員會」1992年會議紀錄，內容記載會議針對「關於一個中國的涵義」通過一項決議：「海峽兩岸都堅持一個中國的原則，但賦予的涵義有所不同」，會議主持人正是當時的總統李登輝，紀錄上並有李登輝的簽名，用以證明「九二共識」是李登輝任內決議通過的。

對此，前總統李登輝接受媒體專訪指出，國統會是內部會議，國家統一是對國民黨元老們講的，不是對中國講的，這與兩岸之間的談判有何關係？兩岸從未達成共識，「九二共識」並不存在。

李登輝在台灣《自由時報》11日的專訪中表示，他在1988年繼任總統，當時國民黨的政策是反攻大陸，為了說服黨內元老不要再喊反攻大陸，他於是成立國家統一委員會，當時最主要的目標是為了終止「動員戡亂時期」，廢止《動員戡亂時期臨時條款》，因為1947年通過的憲法不到一年就遭凍結，長期扭曲了政治體制。

李登輝說，「動員戡亂時期」終止，回復憲政常態，萬年國會結束，新代表產生，然後推動總統直選，讓台灣徹底民主化。接下去就是凍省（台灣省虛級化），台灣沒有省了。

李登輝指出，他的目的就是一步一步走出台灣主體性；所以，國家統一這是對國民黨元老們講的，不是對中國講的。

李：「九二共識」憑空捏造

李登輝進一步表示，1992年國統會開了兩次會，第一次會議討論到兩岸交流後一定會遇到「一中」問題，台灣應該如何解釋？康寧祥認為按照國統綱領的進程，現在只是第一階段，不適合討論「一中」的問題。郝柏村也贊同，他主張我們只要堅持中華民國就好。第二次會議就有若干結論出來，也就是一個中國、各自表述，你說你的，我說我的，但不能說這就是「九二共識」。

至於兩岸的接觸，李登輝指出，當時是先由蘇志誠與鄭淑敏在香港透過南懷瑾與楊尚昆的代表楊斯德以及汪道涵等人交換意見，後來雙方認為見個面比較好溝通意見，因此選擇在新加坡舉行辜汪會談。台灣1990年成立海基會，對岸第二年後才有海協會，1992年香港會談是之後的事情，這段期間雙方就是無法達成共識，這是一個很清楚的事實。

李登輝強調，「九二共識」是蘇起在2000年政黨輪替前提出。後來，蘇起出書批評兩國論錯誤，並且認為九二有共識，被連戰接受，連戰2005年帶去北京與胡錦濤達成所謂的五點共識，整個過程是這樣來的。

他指出，馬英九現在喊「九二共識」，實在很沒意思，歷史過去了，馬英九拿國統會要他證明，他沒辦法證明，國統會是內部會議，與兩岸之間的談判有何關係，也不是為這個目的成立的。

李登輝說，國民黨過去喜歡「創造」歷史，如今把沒有共識的香港會談，講成有共識，這與捏造歷史何異？

馬﹕沒有「九二共識」就沒有現在的現狀

圖片版權 CNA Image caption 馬英九強調沒有九二共識，不可能有現在的現狀。

同日，馬英九總統11日接見年度例行來訪的「美國在台協會」（AIT）主席薄瑞光一行人，雙方就台美關係各項議題交換意見。針對兩岸關係，馬英九強調，「九二共識」是捍衛中華民國主權與台灣尊嚴最好的模式，是維持現狀很重要的基礎。

馬英九說，「九二共識」已經存在23年，現在還有人在討論「九二共識」到底存不存在？這也是很有趣的現象。他指出，最近把文獻拿出來，確立「九二共識」不但存在，他上任七年也認真執行，「沒有九二共識，不可能有現在的現狀」。

馬英九強調，過去23年的歷史看得非常清楚，「九二共識」和兩岸關係之間的關係是「相合則旺，相離則傷，相反則蕩」，任何對歷史有了解的政治人物都不能忽略。

馬英九指出，中華民國的基本政策是在憲法架構下，維持台海不統、不獨、不武的現狀，在九二共識、一中各表的基礎上，持續推展兩岸的和平發展，「這是維持現狀很重要的基礎」。

馬英九並說，行政院大陸委員會去年11月詢問台灣民眾，如果「九二共識、一中各表」的「一中」是指中華民國，支不支持？結果獲得超過53%的支持，最近民調也顯示同樣的結果，代表大家對中華民國的理念認同還是很高。

馬英九表示，他希望大家了解「九二共識其實是捍衛中華民國主權和台灣尊嚴最好的模式」，「我們做了7年，現在的7年和以前相比，大家應該都很清楚哪一個對台灣比較有利」。

在此同時，美國「華爾街日報」刊登出馬英九總統專訪，馬英九在訪問中也談到兩岸政策。馬英九表示，他的兩岸政策使得美國能同時與台灣及中國大陸和平共處。

馬英九指出，台灣與美國的關係，在過去7年來，可以說超過過去36年；同樣的，與三十幾年前相比，台灣與中國大陸的經貿關係也遠遠超過想像，台灣海峽的和平與繁榮，也超過36年前，「因為我們的兩岸政策，使得美國能同時與台灣及中國大陸和平共處」。

（責編：歐陽成）