中國官方教堂批評地方政府規範十字架

Image caption 崇一堂發表的聲明指出：十字架是基督教的宗教標誌物和信仰愛的記號，在近二千年來，教堂的十字架放在建築物的頂部。

中國官方認可的基督教會杭州的崇一堂批評當地政府編製的《浙江省宗教建築規範》草案。

官方認可、被稱為全球最大華人教堂的崇一堂發表聲明稱，《浙江省宗教建築規範》（下稱《規範》）草案對天主教和基督教建築提出了諸多不合理的要求。

該聲明還批評說，《規範》草案還對建築內部使用自由做出過度干涉，違背了國家宗教管理的基本精神。

崇一堂的網站周五（5月15日）似乎無法登陸，僅可見「網站正在維護中……」字樣。

「徵求意見」

此前，浙江省民宗委和省建設廳在門戶網站發出公告，向社會公開徵求對2014年8月開始編製的《規範》文本的意見，表示將在梳理、吸收各方面合理意見的基礎上，對文本進行修改，經專家論證通過後，發佈試行。

浙江省民宗委表示，編製宗教建築規範是為了保護公民宗教信仰自由，依法加強對宗教事務的管理，推動宗教建築設計的規範性和科學性，促進宗教健康有序發展。

《規範》草案對佛教、道教、伊斯蘭教、天主教、基督教的建築均作出規定。

《規範》草案中引起爭議最大的問題之一是對對天主教、基督教教堂的十字架做出特定說明，要求「十字架一般應整體貼附在宗教主體建築的正立面上，十字架長與建築物正立面的比例應小於1:10，色彩應與教堂建築立面及周圍環境相協調。」

崇一堂發表的聲明指出：十字架是基督教的宗教標誌物和信仰愛的記號，在近二千年來，教堂的十字架是放在建築物的頂部，而非整體貼附在宗教主體建築的正立面上，這樣的立法規範褻瀆了基督教的基本信仰，也踐踏了國家法律尊重信仰自由的立法要求和立法精神。

聲明還強調："《規範》草案的用語模糊，缺乏嚴謹性，一旦生效執行，極易引起操作混亂和宗教矛盾，不利於社會穩定。"

拆除十字架

中國官方認可的「中國基督教三自愛國運動委員會」2014年說，中國基督教徒人數在2300萬至4000萬人之間。

浙江是中國基督徒比例較高的地區之一，尤其是浙江溫州，被媒體形容為「中國的耶路撒冷」。

2014年2月開始，浙江舟山白泉鎮出現拆教堂與十字架的事件，之後擴散到溫州地區。浙江政府就此表示，這是全省「三改一拆」（舊住宅區、舊廠區、城中村改造和拆除違法建築）行動的組成部分，認為教堂外的十字架對於外在環境造成影響因此需要整改。

當地基督徒稱浙江省2014年內有數百餘座教堂十字架被拆除，其中尤其以建造12年、造價3000萬的溫州三江教堂被拆最受關注。政府的理由是"拆除違章建築"。

總部在美國的宗教權利組織"對華援助協會"說，上個月，浙江麗水12間教堂被強拆十字架。

今年三月，浙江溫州平陽縣牧師黃益梓因為試圖阻止十字架被強拆而被判刑一年。

（編譯：立行/責編：路西）

網友如有評論，請用下表：