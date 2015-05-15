中國國安法納台 台灣陸委會將嚴正抗議

圖片版權 Reuters Image caption 中國大陸日前公布了「國家安全法（草案二次審議稿）」，當中提及「台灣與港澳同胞」，宣稱維護國家統一也是「台灣同胞」的義務。

台灣陸委會副主委吳美紅周五（15日）表示，有關大陸國家安全法指涉台灣，陸委會將會表達嚴正抗議，在即將舉行的「夏張會」中，向大陸國台辦主任張志軍表達政府立場。

中央社報道，中國大陸日前公布了「國家安全法（草案二次審議稿）」，當中提及「台灣與港澳同胞」，宣稱維護國家統一也是「台灣同胞」的義務。

吳美紅在陸委會例行記者會中回答媒體提問時做了上述表示。

她說，中華民國是主權國家，政府的大陸政策是堅持在中華民國憲法的架構下，維持台海「不統、不獨、不武」的立場，這是台灣的主流民意。

她強調，大陸單方面立法，沒有正視兩岸分治的現實，以及尊重台灣人民對於維持台海現狀的現實。這項草案也可能涉及以非和平方式處理兩岸關係，陸委會沒有辦法認同大陸片面作為。

吳美紅說，應行政院大陸委員會主委夏立言之邀，大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍將於23日至24日率團至金門，進行為期兩天的訪問，陸委會將就大陸國家安全法納入台灣之事，當面向大陸國台辦主任張志軍表達政府的立場。

至於第3次兩岸事務首長會議（夏張會）議題，將檢視去年11月北京「王張會」相關議題，包括兩岸貨品貿易協議、陸客來台中轉、兩岸兩會互設辦事機構等協商議題。

另外，外界關切的台灣加入亞洲基礎設施投資銀行（亞投行，AIIB）、檢討M503航路等均列入議題。

（撰稿/責編：路西）

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