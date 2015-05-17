中國「飛人」劉翔上海含淚宣告退役

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中國前奧運110米欄冠軍劉翔周日（17日）在上海出席正式退役儀式併發表演說，期間曾激動的數次哽咽。

退役儀式是在2015國際田聯鑽石聯賽上海站比賽結束後舉行的。

劉翔在演說時表示，「十幾年來，跨欄成就了我的夢想，也給了我無數的快樂和榮耀，我也努力把最好的自己表現給大家。」

他還說，「在我個人職業運動生涯中，碰到困難、挫折和對手時，我從來沒有退縮過、逃避過、害怕過！」

而在講話後，劉翔和參加了當天110米欄比賽的選手們一起繞場慢跑，並向在場觀眾揮手致意。

在劉翔發表演說之前，中國田徑協會還向他頒發了「中國田徑傑出貢獻獎」獎杯。

榮譽與爭議

今年32歲的劉翔是在今年4月7日在其個人微博上發佈長文，宣告結束職業生涯。

劉翔2004年在雅典奧運男子110米欄奪冠，拿下金牌，站上職業生涯的巔峰，也是第一個獲得奧運田徑短跑項目冠軍的中國人。

接下來的幾年內，劉翔接連打破110米欄世界紀錄，拿下世界田徑錦標賽110米欄冠軍，成為110米欄的奧運冠軍、世界冠軍和世界紀錄保持者集一身的大滿貫得主。

不過，在2008年北京奧運和2012年倫敦奧運上，劉翔都因為傷痛問題退賽，引起很大的爭議，甚至有人指責他接受國家培訓和贊助商贊助，但卻沒有表現出應有成績。

網友評論

而在周日（17日）舉行的退役儀式結束後，劉翔也在微博上留言說，「謝謝！晚安！」

有關留言在20分鐘內就獲得3500多人點讚，1100多人留言，其中大部分都是對劉翔表示支持和祝福的。

有一位網友表示，「劉翔，中國人民會記住你的，你是中國最偉大運動員，沒有之一。」

另一位網友則認為，「孤獨的背影，你就像足壇中的巴喬，爭議與支持同時存在，你們有一個共同的特點就是太過偉大。」

還有一位網友留言說，「你在現場說的那些話，讓我很感動，但是有一點不明白，你為什麼沒有說感謝你的師傅呢？我認為他是除了你父母之外最應該感謝的人，你覺得呢？」

（撰稿：李文/責編：蘇平）

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