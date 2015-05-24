中紀委機關報強調鐵規矩：黨員不能信教

圖片版權 Reuters Image caption 中國憲法雖然賦予公民宗教信仰自由，但是共產黨員必須是無神論者

周日（5月24日）的《中國紀檢監察報》刊登署名文章，強調黨員不能信教，凸顯黨員中隱性參教信教問題。

這一文章還透露，近期，在浙江溫州對教育、衛生系統和高校等領域，開展了一輪黨員參教信教大排查。

2014年，溫州大規模拆除教堂和十字架曾被外界廣泛報道。

該文章表示，「對缺乏理想信念、喪失黨性觀念、不具備黨員資格條件的黨員，堅決予以清退。」

「少數黨員背離黨的辯證唯物主義世界觀轉而投向宗教的問題，已經引起高度重視，並納入紀律工 作的視野。」

早在1991年1月，中共中央組織部曾經發出關於妥善解決共產黨員信仰宗教問題的通知。當時針對的主要是一些少數民族聚居地區和宗教勢力影響較大的地方，例如西藏、新疆等地。

而伴隨中共最近兩年的反腐及整肅黨員幹部的運動中，「參教信教」等問題首次寫入中央巡視組的反饋意見中。

宗教

從2014年7月底開始的中央巡視組的第二輪巡視中，浙江一些地方黨員參教信教問題，特別被巡視組提出。

雖然中國憲法規定，公民有宗教信仰的自由，但是，中國共產黨一直要求黨員不同於一般公民，應該是無神論者。

因此，該文章警告說，一些黨員「實際上成了宗教信徒。特別是一些領導幹部，帶頭參教信教，有的甚至熱衷求神拜佛，大搞封建迷信。」

據學者估計，溫州基督教徒人數超過100萬，佔該城市總人口比例約15%。

更有評論稱，「溫州農村擁有400座教堂，平均每一個自然村擁有一所教堂，在中國百萬級大城市裏，溫州信仰基督教的比例可能是最高的。」

（編譯/責編：羅玲）