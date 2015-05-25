中國當局為反腐組織官員體驗監獄生活

圖片版權 AFP Image caption 許多中國高級官員在反腐敗行動中遭到監禁

據中國官方媒體報道，中國湖北省十堰市當局組織當地官員前往一家監獄「體驗生活」，試圖起到警戒腐敗犯罪的作用。

當地70餘名「部門一把手」攜配偶在5月15日訪問了市看守所，體驗了半天的「鐵窗高牆」生活。

中共反腐機構中共中央紀律檢查委員會主辦的《中國紀檢監察報》在星期六（5月23日）披露了上述消息。

自從中共總書記習近平在2012年上台以來，中共開始發動了嚴厲的反腐敗行動。

從那以後，數千名官員遭到調查，許多人因貪污和濫用職權而遭到監禁。

《中國紀檢監察報》在報道中說，湖北十堰市當局組織這次活動是為了讓這些官員及其家人「接受警示教育」。

老領導、老朋友

報道顯示，前往監獄體驗生活的官員及其配偶在獄中看到了自己的「老領導、老同事、老朋友、老熟人」。

「看到牆上自己『前任』戴著手銬的照片，某局局長駐足良久。『我要以此為戒，時刻提醒自己，不能在廉潔自律上犯錯誤、栽跟頭。』」

報道還引述「某單位一把手」的夫人的話說，「不到監獄，不知道這種零距離的震撼。」

這位夫人表示要當好家庭「紀委書記」，管好自己人，用清廉家風管住「後院」。

報道援引中共十堰市紀委書記鄔澤華的話說，組織官員及其家屬到「獄中」接受警示教育，就是要讓他們始終有如履薄冰的警覺，做到「心有所畏、言有所戒、行有所止，共同築牢拒腐防線」。

但是批評人士指出，要徹底清除腐敗現象，需要對政治體制進行深層的改革。

（編譯：躍生 責編：董樂）