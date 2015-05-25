「新疆在預謀階段摧毀九成暴恐團伙」

圖片版權 AFP Image caption 新疆於去年的連串暴力襲擊發生後採取「嚴打」行動。

中國官方媒體稱，新疆過去一年打掉當局所稱的「暴力恐怖團伙」181個，其中「96.2%的團伙被摧毀在預謀階段」。

中共《人民日報海外版》星期一（5月25日）引述中共新疆自治區黨委稱，這是新疆警方自去年5月開展「嚴打專項行動」以來的數字。

去年5月22日，新疆烏魯木齊沙依巴克區的文化宮早市發生炸彈襲擊，造成39人死亡。當局隨即開始嚴打行動。報道稱，截至今年4月底，共有112名在逃人員自首。

北京當局曾多次指控尋求新疆獨立的維吾爾族「東突厥斯坦伊斯蘭運動」在境內策動恐怖襲擊；流亡維族人團體指責北京高壓統治維族人民引起反抗，但北京予以否認。

《人民日報海外版》的報道強調，這些「暴恐」案件均依法偵辦審理，被抓捕人員申訴比率偏低。

報道說：「據統計，自去年5月23日至今年4月30日，全區法院受理的『嚴打』一審案件上訴率8.7%，明顯低於普通刑事案件上訴率，申訴、上訪、信訪的比例也明顯低於普通刑事案件。」

報道還稱：「雷霆攻勢打擊了一批暴恐分子和宗教極端分子，形成強大的震懾威力……嚴打行動打出了聲威，樹立了正氣，各族群眾主動檢舉揭發、積極提供線索、支持依法處置、擁護依法判決，成為反恐維穩工作的堅強後盾。」

今年全國「兩會」期間，最高法院遞交全國人大的報告指出，中國去年有712人被以暴力恐怖襲擊和分裂國家相關的罪名判刑。

流亡維族人組織世界維吾爾大會批評中國以司法作為鎮壓維吾爾人的政治工具，並稱中國政府將維吾爾人變成「暴力恐怖」的代名詞。

（撰稿／責編：葉靖斯）

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