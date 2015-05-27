中國破獲五億元盜掘文物案抓捕175人

圖片版權 XINHUA Image caption 這批以玉豬龍為首的紅山文化文物有至少5000年歷史。

中國公安部宣佈破獲一起盜墓案，追回被盜文物1168件，涉案金額超過5億元人民幣，175人被捕。

公安部公告稱，這是1949年中共建政以來涉案犯罪嫌疑人數最多、追繳被盜文物數量最多之案件。

公告說，被盜文物主要來自遼寧朝陽市的牛河梁遺址，該處藏有距今5000至6000年新石器時代的紅山文化遺物。

公告並未說明採取抓捕行動的具體時間，但稱已經打掉10個盜掘犯罪集團。

官方新華社的報道則稱，這起案件的偵辦歷時九個月，警方去年12月初採取了第一次收網行動，「近日，第二次抓捕行動展開，以犯罪嫌疑人程某為首的29人落網」。

公安部稱，這起案件在公安部督辦下，由遼寧警方會同河北、內蒙古、山西等六省區警方聯合採取行動。除了起迴文物，還收繳了大批作案車輛、手機和銀行卡。

追回的被盜文物中，125件為中國一級文物，其中以玉豬龍為代表；二級文物86件，三級文物200件，一般文物757件。

圖片版權 XINHUA Image caption 公安部稱這是中共建立政權以來最大的文物犯罪案件。

圖片版權 XINHUA Image caption 公安部說近年來盜掘文物犯罪日趨專業化。

中國國家文物局下屬國家文物進出境審核遼寧管理處處長張桂蓮對新華社說：「這次追繳的文物中，以紅山時期的玉器、陶器，遼代的陶瓷器及金元時期的鐵器、金銀器最為珍貴。」

「這些文物代表了該時期生產工藝的水平、社會習俗和宗教信仰。」

遼寧省文物局專家組組長、紅山文化研究專家郭大順說，隨著文物收藏熱升溫以及收藏市場不斷開放，盜掘倒賣文物犯罪形勢日趨嚴峻。

警方表示，犯罪集團分工明確，使用專業工具進行踩點、盜掘工作，再交由其他成員於地下文物市場兜售。

公安部稱，這次行動「狠狠地打擊了盜掘文物犯罪的囂張氣焰，有力地保護了國家文物安全」。

牛河梁遺址群位於遼寧朝陽市的努魯兒虎山谷間，佔地面積約50平方公里，於1981年中國第二次全國文物普查期間被發現，1986年被公布為遼寧省文物保護單位，1988年升級為中國全國重點文物保護單位。

（撰稿：葉靖斯 責編：蕭爾）

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讀者反饋

中國境內，賊喊捉賊，兵賊難辨是司空見慣的事。盜掘文物，抓捕了175人，可作如是觀。

孟光, Hong Kong