涉嫌考試欺詐 美國起訴15名中國公民

圖片版權 PA Image caption 美國司法部在當天的一份聲明中還公布了12名被告人的名單，其餘三名被告的名字和身份目前尚未被公開。

美國司法部在周四（5月28日）的一份聲明中說，他們本月被起訴了15名涉嫌合謀、偽造外國護照、郵件詐騙和電信詐騙的中國公民。

他們被美國賓夕法尼亞州匹茲堡的一個聯邦大陪審團指控35項罪名。

美國司法部在當天的一份 聲明中還公布了12名被告人的名單，其餘3名被告的名字和身份目前尚未被公開。

根據起訴書，這些被告在2011年至2015年間涉嫌合謀與欺詐美國教育考試服務中心（ETS）和美國大學理事會（College Board）。據悉，這15名中國公民曾讓人冒名頂替考生參加美國大學和研究生院的標凖化入學考試。

圖片版權 Thinkstock Image caption 據悉，大部分欺詐考試是在西賓夕法尼亞州進行的。

在美國，大學和研究生院的標凖化考試包括英語語言的託福（TOEFL）、美國高考學術能力評估測試（SAT）和美國研究生院入學考試（GRE）等升學考試。據悉，大部分欺詐考試是在西賓夕法尼亞州進行的。

「這些作案人員通過偽造（中國）護照來冒充標凖化考試的考生，從而幫他們獲得美國高等教育機構的入學通知書，並且規避F1學生簽證的要求，」美國賓夕法尼亞州西區的首席聯邦檢察官戴維·希克頓（David Hickton）說。

希克頓表示，這起案件也表明，美國會全力保護其護照和簽證程序的廉正，並且維護美國的高等教育體系不受欺詐。

美國司法部說，一些作案人員可能面臨最多總共20年牢獄，以及25萬美元的罰款。

（撰稿/責編：歐陽成）