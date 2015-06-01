「天安門母親」敦促中國領導人承擔責任

圖片版權 Getty Image caption 2015年是「六四」事件26週年。

在「六四」事件二十六週年即將到來之際，「天安門母親」授權中國人權發表她們撰寫的紀念文章。

文章表示，「六四」已經過去四分之一世紀，但是真相仍未大白於天下，死難者難以安息。這是中華民族的恥辱、也是整個文明人類的恥辱。

「天安門母親」在文章中表示，自1995年以來，她們每年都要秉筆直書，要求公開公正解決「六四」問題。

她們還說，她們提出三項「真相、賠償、問責」的訴求如石沉大海，杳無音信。

文章還說，對「天安門母親」群體的監控並沒有隨著「六四」二十五週年過去而停止，而是轉入了「新常態」，甚至達到了無孔不入的地步。

文章還引用了國務院總理李克強今年三月就日本領導人應對日本侵華戰爭承擔歷史責任所說的話，「對於一個國家的領導人來說，不僅要繼承前人所創造的成就，也應該擔負起前人罪行所帶來的歷史責任」。

文章同時反問說，同樣道理，「當年中國的領導人毛澤東、鄧小平在自己國家裏犯下的一系列人為的乃至殺人的罪行，他們的後繼者是否也要擔負起由此帶來的歷史責任呢？」

在本次的公開紀念文章中簽名的共有129人。

「天安門母親」是「六四」事件死難者母親發起並組成、要求中共平凡1989年民運的組織，多年來一直呼籲徹查及公布「六四」事件，向死難者家屬公開道歉。