湖北長江沉船：救援人員設法營救400餘人

圖片版權 XINHUA Image caption 救援人員從船體中救出一些倖存者。

中國搜救人員繼續在湖北荊州客輪翻沉現場搜索失蹤人員，中國國家主席習近平下令全力搜救。

遇事客輪為重慶東方輪船公司的東方之星號，星期一（6月1日）晚間在長江荊州監利段遇險，當時載有458人，其中406人為乘客，全部為國內旅客。

中國中央電視台星期二（2日）報道，事發至今已有14人獲救；有五具遺體被尋獲；獲救的船長張順文和輪機長楊忠權被警方控制。

BBC亞太地區總編周飛鵬（Jo Floto）在北京報道說，這是中國近年少見涉及人員數目眾多的船難。

目前沉船位置已經確定， 從現場照片所見，船底露出了水面，救援人員能登上船底視察。據報道，事故水域水深約15米。

習近平要求湖北省、重慶市等有關方面組織足夠力量全力搜救；總理李克強帶令國務院工作組到監利沉船現場指導搜救。

據報道，救援現場已有上千名軍警執行任務。中共《人民日報》記者稱，解放軍海軍已調集三大艦隊與海軍工程大學共140餘名潛水兵加入搜救。

圖片版權 XINHUA Image caption 沉船現場仍受降雨天氣影響，能見度低。

「遭遇龍捲風」

事故在星期一21時30分（格林尼治標凖時間13時30分）發生。央視新聞引述獲救的船長與船員描述，事發後有七人從沉沒的地點往岸上游，到了岸邊後報警。

據《湖北日報》微博報道，船上乘客多為上海一家旅行社組織的老年旅遊團成員，年齡在50到80歲之間。乘客名單則反映年齡最小的乘客只有3歲。

BBC記者指出，這段長江河道經過三峽水域，景色秀麗，特別吸引年長遊客到訪。

據現場記者取得的首份官方通報所稱，船長和輪機長分別反映當時突遇龍捲風，船舶左舷受風，船體向右舷急劇傾斜，在一分鐘內向右傾覆。

通報說，經湖北省應急辦向氣象部門核實，當晚21時至22時，該段江面確實發生風力9.2級的龍捲風。

但《新京報》其後引述中國氣象局應急減災與公共服務司司長張祖強表示，現在仍不能最終確定發生了龍捲風，但肯定是出現了強對流天氣。

新華社引述長江航務管理局消息說，失事船舶東方之星號船籍為重慶萬州，額定載客534人，1994年2月建造。

今年1月，一艘新造輪船在長江福薑沙北水道試航時翻沉，造成22人死亡。

（撰稿／責編：葉靖斯）