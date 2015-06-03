香港傳媒組織促人大刪除新國安法條文

圖片版權 REUTERS Image caption 按照草案，《國安法》在定義國家安全時，將政權安全置首位，故香港三個傳媒組織認為會造成黨國一體化、黨國不分的錯誤。

香港三個傳媒組織周三（6月3日）向中國全國人大提交聯合意見書，要求新《國家安全法》草案二稿刪除涉及香港的部分條文。

香港記者協會、國際記者聯會及獨立評論人協會周三早晨召開記者招待會，指出《基本法》早已規定香港、澳門兩個特別行政區維護國家安全，沒必要在新《國安法》中重申這一點。

他們更指草案過分則重「國家安全」，可能不符合聯合國《人類發展報告》的原則「人的安全是國家安全的基礎」以及以《國際人權公約》為基礎的《約翰尼斯堡原則》。

按照草案，《國安法》於定義國家安全時，將政權安全置首位，故香港三個傳媒組織認為會造成黨國一體化、黨國不分的錯誤。而且，新聞工作者更會因報導或評論中國執政者的問題，而可能被視為危害中國國家安全。

另外，根據草案條文，香港或澳門特區政府必須承擔與中國地方政府同樣的國家安全責任，香港三個傳媒組織認為這違背了「一國兩制」的初衷，並會引起香港地區居民的疑慮和恐懼。

而香港獨立評論人協會召集人呂秉權在接受BBC中文網的訪問時表示，新《國安法》顯示北京政府覺得以往對港人「太容忍」。

呂秉權認為，新《國安法》一旦通過，將難以界定何謂觸犯法案。「每年有一億五千萬的香港居民往返內地，他們平日做了香港不犯法、但觸犯新《國安法》的行為，前往內地時會否被秋後算賬？」

台灣新聞記者協會也在同日發出聲明，指新《國安法》有關草案條文無視台灣的主權及公民權利，並嚴重危及新聞採訪自由。台灣記協呼籲中國人大正視兩岸分治，互不隸屬的現實。

中國全國人大常委會於上月初公布新《國安法》草案二次審議稿，當中條文兩度提及香港。其中第十一條列明維護國家主權、統一及領土完整是港澳台同胞的共同義務，而第三十六條則再次提及香港應履行維護國家安全的責任。中國人大宣佈新《國安法》草案將有為期一個月的公眾諮詢期。

（撰稿：陳筠婷 /責編：路西）

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