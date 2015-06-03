台陸委會呼籲中國「正視六四事件史實」

圖片版權 AP Image caption 北京市民在六四當日隻身阻擋坦克車隊的畫面當年震撼全球。

台灣的陸委會周二（3日）就六四事件26週年發表聲明，呼籲北京政府「落實革新決心」。

陸委會的聲明說「26年前，大陸天安門廣場前爭自由、要民主的聲音，迄今仍是大陸人民心中共同的願望，大陸執政者應正視『六四事件』的歷史事實與重要啟示，展現智慧、勇氣與仁厚胸襟，積極響應人民要求，以和解促進和諧，並落實革新決心。」

聲明中，陸委會表示對中國政府「去年在『十八屆四中全會』中，提出要依法保障公民人身權、財產權、基本政治權利等各項權利不受侵犯。」表示肯定。

但是也呼籲北京「應致力政治改革，尊重多元意見及善待維權人士，這是大陸深化改革的重要關鍵，也是增進社會和諧穩定與人民福祉的根本之道。」

陸委會並且強調過去7年多來「政府透過兩岸制度化協商、官方互動及各領域交流、對話的機會，傳遞人權保障、民主多元與尊重自由等普世價值，為兩岸關係長遠發展奠定穩固根基；兩岸應持續在此一正向基礎上相互提升，讓中華民族共享民主、自由、法治與人權等核心價值，傳承台海和平與繁榮發展。」

台灣總統馬英九則是預訂在6月4日當天對六四事件發表聲明，表達「對於中國大陸民主化進程的關心，也將呼籲大陸當局包容、善待異議人士。」

台灣民間組織則是計劃在6月4日晚間在台北中正紀念堂的自由廣場舉行紀念活動。

（撰稿：威克 責編：路西）