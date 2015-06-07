長江船難：「頭七」之日官方默哀鳴笛悼念

圖片版權 REUTERS Image caption 官方稱遺體搜尋範圍已擴大至上海吳淞口。

長江湖北監利段東方之星號船難發生第七天，中國官方在打撈搜索現場舉行儀式，悼念數以百計的死難者。

中國交通運輸部部長楊傳堂主持了星期天（6月7日）早晨的儀式。全場搜救人員默哀，船舶鳴笛，歷時三分鐘。一些報道稱，死難者家屬也獲安排到場。

中國中央電視台新聞頻道緊接播出了長七分鐘的回顧短片。此前，中國國家新聞出版廣電總局通報央視與多家地方衛視暫停播出娛樂節目至星期一（8日），以示哀悼。

東方之星號客輪1日晚間從江蘇南京開往重慶途中，在湖北荊州監利縣境內的長江大馬洲水道翻覆沉沒，全船456人只有14人生還，當局至今找到431具遇難者遺體，11人仍然下落不明。

這是1948年招商局江亞輪在上海吳淞口附近爆炸沉沒，造成至少2700人死亡後，中國最嚴重的船難。

圖片版權 AFP Image caption 默哀與鳴笛儀式歷時約三分鐘。

圖片版權 EPA Image caption 官方消息稱船艙的一、二、三層已經基本搜尋完畢。

圖片版權 XINHUA Image caption 搜救人員在船身扶正後發現了大量遺體。

交通運輸部星期六（6日）宣佈把搜尋範圍自長江中游事發水域擴大至距離約1400公里的上海吳淞口。

中國中央氣象台星期天繼續對湖南、湖北局部地區發佈暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，目前未知惡劣天氣將對搜索打撈工作造成多大影響。

新華社報道，目前東方之星船艙的一、二、三層已經基本搜尋完畢；中共《人民日報》引述湖北省民政廳廳長彭軍說，當地殯儀館接收到的遺體已由警方提取DNA樣本，並對隨身有價值物品收集封存；家屬DNA提取已全部完成。

中國民政部社會事務司司長張世峰說：「關於家屬們到江邊表達情感的願望，善後工作小組積極的採取有效的措施實行有序的開展。有序的開展，包括下一步對於一些家屬、一些祭典這麼一種願望也都將會採取由組織的形式得以滿足，使他們情感得以抒發，對親人的思念得到寄托。」

據報道，星期六晚間，一些家屬在當局安排下搭乘大巴來到距離沉船現場一段短距離的長江江邊拜祭死難者。目前來到監利打聽親人下落的家屬多達1400餘人

圖片版權 XINHUA Image caption 當局安排家屬到江邊拜祭遇難者。

圖片版權 XINHUA Image caption 民政部門稱將努力加強家屬撫慰工作。

圖片版權 BBC World Service

（撰稿／責編：葉靖斯）

如果您對這篇報道有任何意見或感想，歡迎使用下表給我們發來您的意見：

網友反饋

為東方之星所有罹難者哀悼……

請大家一路好走。

也感謝所有工作人員的努力

諸位 辛苦了！

呂宜臻, 臺灣