中國提前釋放葛蘭素史克研究員妻子
據BBC了解，早前因收買個人資料背景而在中國判刑的英國葛蘭素史克（GSK）藥廠私人偵探韓飛龍（Peter Humphrey）和妻子提前獲釋。
美籍華人虞英與其丈夫韓飛龍於去年八月因GSK中國腐敗桉件而被判入獄。
稍早之前，韓飛龍已被提前釋放。
預計他們將短期內離開中國。
2013年，虞英與韓飛龍一同被拘押。
她於去年被判處有期徒刑兩年，預料將於7月11日刑滿出獄。
韓飛龍夫婦在幫助GSK調查其駐華高管的偷拍性愛視頻後被拘押。
GSK因賄賂醫院和官員，及試圖促銷產品而被中國當局處以300萬英鎊罰款。
韓飛龍夫婦被判非法獲取公民個人信息罪及將之售賣予企業，包括GSK（中國）。
他們都承認收買一些個人背景資料，但稱他們並不知道這是違法行為。
韓飛龍因健康理由被釋放，他最近被移送到上海醫院接受與癌症有關的診斷。
他出院後將會被驅逐出中國境外。
韓飛龍夫婦的家人已被告知，他們可能需要幾天時間離開中國。
他們的兒子，英國大學生哈維（Harvey Humphrey），一直無法與他們接觸。
韓飛龍夫婦事件時間表：
- 2013年1月：GSK前中國區高管、英國人馬克‧賴利（Mark Rilley）的一段性愛錄像錄像被人秘密通過電郵發送給GSK高層勒索。
- 2013年4月：韓飛龍所屬公司ChinaWhys接受GSK委托調查事件
- 2013年6月：韓飛龍將報告遞交給GSK
- 2013年7月：中國宣佈對GSK中國分公司展開調查，公安拘押四名中國員工
- 2013年8月：韓飛龍和其妻子因涉嫌買賣個人信息被拘捕
- 2014年5月：中國當局指控賴利鼓勵和命令員工行賄促銷
- 2014年8月：韓飛龍和其妻子被定罪
- 2015年6月：韓飛龍被釋放
（編譯：黃煒恩/ 責編：董樂）
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