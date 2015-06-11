中國提前釋放葛蘭素史克研究員妻子

圖片版權 REUTERS Image caption 韓飛龍（左）與虞英曾（左）去年8月被判刑。

據BBC了解，早前因收買個人資料背景而在中國判刑的英國葛蘭素史克（GSK）藥廠私人偵探韓飛龍（Peter Humphrey）和妻子提前獲釋。

美籍華人虞英與其丈夫韓飛龍於去年八月因GSK中國腐敗桉件而被判入獄。

稍早之前，韓飛龍已被提前釋放。

預計他們將短期內離開中國。

2013年，虞英與韓飛龍一同被拘押。

她於去年被判處有期徒刑兩年，預料將於7月11日刑滿出獄。

韓飛龍夫婦在幫助GSK調查其駐華高管的偷拍性愛視頻後被拘押。

GSK因賄賂醫院和官員，及試圖促銷產品而被中國當局處以300萬英鎊罰款。

韓飛龍夫婦被判非法獲取公民個人信息罪及將之售賣予企業，包括GSK（中國）。

他們都承認收買一些個人背景資料，但稱他們並不知道這是違法行為。

韓飛龍因健康理由被釋放，他最近被移送到上海醫院接受與癌症有關的診斷。

他出院後將會被驅逐出中國境外。

韓飛龍夫婦的家人已被告知，他們可能需要幾天時間離開中國。

他們的兒子，英國大學生哈維（Harvey Humphrey），一直無法與他們接觸。

韓飛龍夫婦事件時間表：

2013年1月：GSK前中國區高管、英國人馬克‧賴利（Mark Rilley）的一段性愛錄像錄像被人秘密通過電郵發送給GSK高層勒索。

2013年4月：韓飛龍所屬公司ChinaWhys接受GSK委托調查事件

2013年6月：韓飛龍將報告遞交給GSK

2013年7月：中國宣佈對GSK中國分公司展開調查，公安拘押四名中國員工

2013年8月：韓飛龍和其妻子因涉嫌買賣個人信息被拘捕

2014年5月：中國當局指控賴利鼓勵和命令員工行賄促銷

2014年8月：韓飛龍和其妻子被定罪

2015年6月：韓飛龍被釋放

（編譯：黃煒恩/ 責編：董樂）

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