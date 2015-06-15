香港政改表決前夕 警方發現爆炸品拘九人

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 香港警方於周日（14日）晚上發現一批可能製造炸彈的原料及藥引，並拘捕了9名男女（BBC中文網記者蔡曉穎拍攝）。

香港警方「有組織犯罪及三合會調查科」總警司區展秋星期一（6月15日）在記者會上表示，警方於周日晚上發現一批可能製造炸彈的原料及藥引，警方拘捕五男四女串謀製造炸彈。

區展秋表示，九名被捕人士全部是香港居民，調查仍在進行當中，他不排除今後有更多人士被捕。他還表示，有被捕人士聲稱，自己隸屬香港「本地激進組織」。但警方不會透露有幾名被捕人士隸屬該組織。

區展秋還說，由於有關案件正在調查中，不方便透露被捕人士隸屬本地激進組織的名稱。記者會上跟早前傳媒報道有不同，之前香港傳媒報道說是「本土派」計劃。

其中兩名男疑犯昨日傍晚於西貢進行引爆測試，被警方逮捕。現場發現有煙霧，並檢獲一些化學物品。警方其後帶走氣槍、手機、電腦、宣傳單張等物品。

BBC中文網記者蔡曉穎從香港警方記者會報道說，警方稱已找到地圖，上面標明有金鐘、灣仔及炸藥庫，但警方正調查炸藥庫位置，有可能不在香港島。

警方證實，已在疑犯家中檢獲兩公斤可用於製造TATP（即三聚過氧丙酮）炸彈的液體化學原料。

另外，警方在其中一名疑犯的手機中找到製造煙霧彈的化學程式。

香港特區政府將於周三（17日）把有關香港選舉改革的方案提交立法會討論表決，普遍相信根據中國人大常委會定出的框架而設計的政改方案不會獲得所需的三分之二議員支持而流產。

香港警方一直警告說，要警惕一些激進組織為此採取一些過激的抗議行動。因此，最新發現的懷疑爆炸品案在香港引發各方關注。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 最新發現的懷疑爆炸品案在香港引發各方關注（BBC中文網記者蔡曉穎拍攝）。

據香港電台報道，發現爆炸品的現場是亞洲電視位於西貢蚝湧的一座已荒廢的舊廠房。報道還稱，後來警方派出爆炸品專家到場處理，並在周一（15日）凌晨引爆了有關爆炸品。

各方關注

周一上午早些時候，BBC中文網記者曾致電香港警察公共關係科要求透露有關此案的進一步資料包括被捕人士的身份背景等，但有關發言人拒絕透露有關資料。

但該發言人證實，香港警方「有組織犯罪及三合會調查科人員正在對案件展開調查」，警方在西貢蚝湧的一座已荒廢的舊廠房發現了「疑似爆炸物品」。

圖片版權 RTHK Image caption 香港警方發現一批可能製造炸彈的原料及藥引，並拘捕了9名男女。

香港警方表示，將在周一下午4時半在警察總部舉行記者會，交代西貢蚝湧懷疑爆炸品案。

香港《蘋果日報》稱，香港警方之前獲得舉報後，在3周前就曾到有關現場調查，但到了周日晚上才採取拘捕行動。

《蘋果日報》的報道還透露，警方人員周一從現場海帶做一隻M16步槍、遙控器等大量證物。報道還顯示了警方人員展示手中證物的照片。

香港《星島日報》引述消息透露，被捕的9名人士包括5男4女，包括學生、工人、教學助理等，年齡在21至34歲。他們同屬本地一個激進組織。

圖片版權 RTHK Image caption 香港警方一直警告說，要警惕一些激進組織為此採取一些過激的抗議行動。因此，最新發現的懷疑爆炸品案在香港引發各方關注。

而《蘋果日報》的報道則說，其中一名被捕人士是一名混血男青年，數月前更從外國學成返港。

（撰稿：李文/蕭爾，責編：蕭爾）