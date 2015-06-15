上海電影節緊急停映日本動畫片

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原本計劃於本屆上海電影節「日本電影周」展映的日本動畫片《進擊的巨人》被緊急停映。據法新社引述上海電影節官方人員透露，這可能與中國文化部在6月8日公布的38部在中國禁止播出的日本影片有關。

《進擊的巨人》是由著名日本漫畫《進擊的巨人前編：紅蓮的弓矢》改編而成的動畫片，影片主要講述人類為自我的生存，對抗食人怪獸的故事。電影最初通過了上海電影節的審核，原本計劃於 今年的上海電影節中的「日本電影周」展映。

文化部禁映

而就在展映的前幾日，中國文化部公布了38部在中國禁止播出的日本動畫片名單，《進擊的巨人》在這份黑名單中名列第17位。中國文化部強調，由於這些動畫片含有暴力，色情，和恐怖等情節，會損害公眾的道德凖則，所以進行禁播處理。

同時並對優酷，愛奇藝等29家播映有關影片的網站給與警告和罰款處罰。

但美國《紐約時報》的報道則稱，《進擊的巨人》中雖然所有內容的創作源於日本，與中國沒有直接關係，但影片中描寫一支軍隊想推翻巨人政府並建立新政權的敏感情節，這在中國的審查制度中顯然不會受到歡迎。

日本電影周

一年一度的上海國際電影節創辦於1993年，今年已經是第18屆。但根據法新社引述一些專家指出，中國嚴苛的審查制度也許是造成上海電影節落後於其他亞洲電影節的主要原因。

另有消息稱，由於在韓國（MERS）病毒的蔓延，上海電影節組織者正在考慮取消韓國代表團在本屆電影節的展台。

不過，據透露，原本計劃在「日本電影周」中展映的其餘7部日本影片，都會按如期於6月14日- 6月21日展映，而且包含《藝術大師》、《裁縫》在內的日本影片也掀起了觀眾的觀看熱潮。根據中國官方新華網報道，許多門票在電影節開幕前就已銷售一空。

今年也是「日本電影周」10週年，日本著名影星、中日文化交流協會副會長慄原小卷在「日本電影周」開幕式上說「電影，文化的交流是心與心的溝通，這是構建中日兩國和平友誼的基石之一。」

（撰文：宣姍姍/責編：董樂）