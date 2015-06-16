香港「本地激進組織」涉制炸彈 各方反應不一

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 警方證實，已在疑犯家中檢獲兩公斤可用於製造TATP（即三聚過氧丙酮）炸彈的液體化學原料。

香港政改方案表決前夕，警方在西貢檢獲爆炸物，共拘捕十名疑犯，引起各方極大反應。

警方在周一下午新聞發佈會上表示，當局已拘捕九人，其後再拘捕另一人。香港《南華早報》報道，該名疑犯 58歲，是一名商人，於羅湖邊境被捕，據說他是其中一名被捕的疑犯的父親。

警方還表示，指出部分疑犯為「本地激進組織」成員。其後，各傳媒引述消息人士指疑犯隸屬「全國獨立黨」。

根據「全國獨立黨」社交網站「臉書」（Facebook）專頁，該組織於今年一月成立，主張「港獨」，更指組織不受地域規限，要連結「台獨」各勢力。專頁約有200多個讚好，現時已關閉。

早前專頁有留言，指若6月17日政改通過，香港人要有傷亡的心理凖備，立法會將會變成「第二個烏克蘭廢墟」。

香港特首梁振英周二早晨主動就警方檢獲爆炸品案作出回應稱，任何人表達訴求都應當合法，香港社會不應姑息任何違法行為。

親北京團體「幫港出聲」發言人周融在報章撰文，指香港可能步向顏色革命後塵，走向暴力。

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 警方在西貢檢獲爆炸物，共拘捕十名疑犯（BBC中文網照片）

有些網民認為此事件說明香港正走向極端主義，將肇事者與伊斯蘭國武裝分子相比。

網民「Billy M.K. Wong」在「幫港出聲」專頁留言說：「意圖恐怖炸彈襲擊，已經是國家安全的範圍和層次，應將恐怖分子解上國內由國家直接處理。」

另一位網民「Jonathan Ng」留言：「 一定有外國提供武器給他們用！還說和平佔中，有槍、炸彈和其他危險物品結果只能製造暴力死傷！支持警方依法處理！」

不過，泛民陣營質疑是次事件與本土派是否有關。警方檢獲的宣傳物品中，用字並非主流本土派常用。

本土「民主前線」發言人黃台仰接受香港電台訪問時表示，本土派不會使用「回歸」，而是「主權移交」；亦不會以「振英」稱呼特首梁振英。

（撰稿：蔡曉穎，責編：蕭爾）