中國官媒回應港爆炸品案：在搞「文化大革命」

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 中共官方媒體《環球時報》指內地人認為香港在搞「文化大革命」，令人心痛。

香港警方拘捕十人，涉嫌製造爆炸品，發動攻擊。中共官媒《人民日報》旗下的小報《環球時報》指內地人認為香港在搞「文化大革命」，令人心痛。

香港警方昨日搜獲爆炸物，拘捕十人，中共官方報章《環球時報》社評，指香港趨向「恐怖活動」，而不少內地人認為香港在搞「文化大革命」。

《環球時報》評論說，去年的「佔中」令許多傳統政治價值被顛覆，而港獨思想也傳播。

另外，《環球時報》指香港像搞文化大革命，雖然沒那麼厲害，但也有幾分神似。

評論指這些事件會令內地人認為香港「天下大亂」，但實際情況可能沒有這樣嚴重。

社評指「佔中」、「港獨」、及「疑似恐怖活動」令香港繁榮失色。

《環球時報》指香港要保持社會秩序，如果因政治走向暴力得到社會同情，猶如「打開潘多拉的盒子」。

社評更指，如果政改被否改的話，香港將進入長期的政治動蕩。

（撰稿：蔡曉穎，責編：蕭爾）