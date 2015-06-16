中國官媒回應港爆炸品案：在搞「文化大革命」
- 2015年 6月 16日
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香港警方拘捕十人，涉嫌製造爆炸品，發動攻擊。中共官媒《人民日報》旗下的小報《環球時報》指內地人認為香港在搞「文化大革命」，令人心痛。
香港警方昨日搜獲爆炸物，拘捕十人，中共官方報章《環球時報》社評，指香港趨向「恐怖活動」，而不少內地人認為香港在搞「文化大革命」。
《環球時報》評論說，去年的「佔中」令許多傳統政治價值被顛覆，而港獨思想也傳播。
另外，《環球時報》指香港像搞文化大革命，雖然沒那麼厲害，但也有幾分神似。
評論指這些事件會令內地人認為香港「天下大亂」，但實際情況可能沒有這樣嚴重。
社評指「佔中」、「港獨」、及「疑似恐怖活動」令香港繁榮失色。
《環球時報》指香港要保持社會秩序，如果因政治走向暴力得到社會同情，猶如「打開潘多拉的盒子」。
社評更指，如果政改被否改的話，香港將進入長期的政治動蕩。
（撰稿：蔡曉穎，責編：蕭爾）