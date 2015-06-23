洪秀柱擬請朱立倫代訪美國

圖片版權 CNA Image caption 洪秀柱是否出訪美國，與國民黨中央看法不一，引發關注和爭辯。

當媒體詢及，是否考慮請國民黨主席朱立倫或副手幫忙訪美時，凖國民黨總統參選人、立法院副院長洪秀柱表示，「當然，這也都在我們計劃當中」。

洪秀柱日前明確表達，由於「時間不夠用」，總統選舉期間不規畫出訪。但是，國民黨主席朱立倫隨後表示，7月19日國民黨全代會後，將安排洪秀柱訪美，最快八月成行。

為此，洪秀柱一度表示，有關兩岸以及訪美議題發言，「日後以我本人或發言人為凖」。

洪秀柱是否出訪美國，與黨中央看法不一，引發關注和爭辯。

洪秀柱23日接受媒體訪問時表示，國民黨一向重視美國，長期以來都是合作伙伴，美國相當信任國民黨的政策。她並非不重視美國，但訪美不論去不去，都會引起批評。不去，對手會說她缺少國際觀；去，是不是會被說「拿香跟著拜」？（仿效民進黨總統參選人蔡英文訪美），所以還是以「自己打選戰」為主。

洪秀柱先前曾說，是否訪問美國有兩個考慮因素，主觀因素在於是否有利於國家利益，客觀因素則是時間是否允許，她會與競選團隊認真研究。

朱立倫﹕目前還沒討論

面對媒體詢問，是否可能代替洪秀柱出訪美國？國民黨主席朱立倫表示，這要由競選總部來做深入的討論。

他強調，目前還沒有討論，討論後有結論，再向大家報告。

至於是否陪同洪秀柱到台灣中南部拉票，朱立倫說，競選總部會逐步討論，按部就班來做，但也還沒討論到這些議題，現在當然不排除任何可能性。

胡志強：洪秀柱沒必要訪美

曾任駐美代表、外交部長的前台中市長胡志強表示，洪秀柱沒有必要訪美，「去了，不見得台美關係就會好；不去，也不見得關係就會壞」。

他指出，台美關係是一脈相傳、一貫的，「誰說不去關係就會壞？我真的不相信」。

胡志強日前在政論節目中指出，台灣有一個很奇怪的風氣，碰到重大選舉，包括總統候選人、立委候選人、縣市長候選人都要出國取經，「真的想不出來，去這些地方幹什麼」？

他認為，出國取經目的只有一個，就是在國外製造新聞，回銷國內而已，「出國轉內銷」，根本沒必要。

（責編：蕭爾）