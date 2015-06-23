洪秀柱擬請朱立倫代訪美國

嚴思祺 BBC中文網台灣特約記者
  • 2015年 6月 23日
凖國民黨總統參選人、立法院副院長洪秀柱(18/06/2015) 圖片版權 CNA
Image caption 洪秀柱是否出訪美國，與國民黨中央看法不一，引發關注和爭辯。

當媒體詢及是否考慮請國民黨主席朱立倫或副手幫忙訪美時凖國民黨總統參選人、立法院副院長洪秀柱表示「當然，這也都在我們計劃當中」。

洪秀柱日前明確表達，由於「時間不夠用」，總統選舉期間不規畫出訪。但是，國民黨主席朱立倫隨後表示，7月19日國民黨全代會後，將安排洪秀柱訪美，最快八月成行。

為此，洪秀柱一度表示，有關兩岸以及訪美議題發言，「日後以我本人或發言人為凖」。

洪秀柱是否出訪美國，與黨中央看法不一，引發關注和爭辯。

洪秀柱23日接受媒體訪問時表示，國民黨一向重視美國，長期以來都是合作伙伴，美國相當信任國民黨的政策。她並非不重視美國，但訪美不論去不去，都會引起批評。不去，對手會說她缺少國際觀；去，是不是會被說「拿香跟著拜」？（仿效民進黨總統參選人蔡英文訪美），所以還是以「自己打選戰」為主。

洪秀柱先前曾說，是否訪問美國有兩個考慮因素，主觀因素在於是否有利於國家利益，客觀因素則是時間是否允許，她會與競選團隊認真研究。

朱立倫﹕目前還沒討論

面對媒體詢問，是否可能代替洪秀柱出訪美國？國民黨主席朱立倫表示，這要由競選總部來做深入的討論。

他強調，目前還沒有討論，討論後有結論，再向大家報告。

至於是否陪同洪秀柱到台灣中南部拉票，朱立倫說，競選總部會逐步討論，按部就班來做，但也還沒討論到這些議題，現在當然不排除任何可能性。

胡志強：洪秀柱沒必要訪美

曾任駐美代表、外交部長的前台中市長胡志強表示，洪秀柱沒有必要訪美，「去了，不見得台美關係就會好；不去，也不見得關係就會壞」。

他指出，台美關係是一脈相傳、一貫的，「誰說不去關係就會壞？我真的不相信」。

胡志強日前在政論節目中指出，台灣有一個很奇怪的風氣，碰到重大選舉，包括總統候選人、立委候選人、縣市長候選人都要出國取經，「真的想不出來，去這些地方幹什麼」？

他認為，出國取經目的只有一個，就是在國外製造新聞，回銷國內而已，「出國轉內銷」，根本沒必要。

（責編：蕭爾）

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