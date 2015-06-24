洪秀柱「學歷」風波升級 國民黨否認換人

圖片版權 Image caption 台灣《壹周刊》報導指出，洪秀柱是否確定獲國民黨提名為下一任總統候選人，已出現變量。

凖國民黨總統參選人洪秀柱碩士學歷遭質疑，台灣《壹周刊》報導指出，洪秀柱是否確定獲國民黨提名為下一任總統候選人，已出現變量。國民黨發言人楊偉中否認報導內容，並強調任何惡意的攻訐、歪曲都應該中止。

媒體人周玉蔻先前指稱，洪秀柱在美國密蘇里州立東北大學的教育碩士學位是「假學歷」，涉嫌偽造文書，應該立即退選。

洪秀柱隨即加以反駁，她坦言學分、時數不符標凖，不被教育部承認，但赴美研修過程以及取得碩士學位都是真的，不可能退選。

事件並未就此平息。最新一期《壹周刊》報導指出，因為學歷造假事件，洪秀柱的提名已出現變量。

在這篇以《碩士學歷造假，洪秀柱總統提名生變量》為題的報導中，國民黨黨務人士表示，黨中央應慎重考慮是否提名洪秀柱代表國民黨參選總統，若輕輕放過洪秀柱，國民黨在選舉尊嚴上便矮人一截，這不是國民黨支持者該面對的局面。

報導中引述國民黨發言人楊偉中的話指出，目前事件還在發展中，黨中央現階段以洪秀柱的發言為優先，並尊重她對此事的處理，「希望洪副院長能夠給外界完整的解釋」。

撰文記者認為，國民黨「明顯和洪秀柱切割，以免被捲入連黨中央也無法掌握的假學歷事件。

對此，國民黨發言人楊偉中24日接受媒體訪問時說，關於所謂學歷爭議，立法院副院長洪秀柱已經有清楚完整的說明，並提出相關證明文件，真實情況已經明朗，任何惡意的攻訐、歪曲都應該中止。

他強調，所謂「提名生變量」、「切割」之說，絕非事實，毫無可能。

楊偉中並說，《壹周刊》採訪時，他當時表示，洪秀柱競選團隊已有發言系統，相關說明應尊重洪秀柱辦公室，相信洪秀柱一定能夠清楚說明。《壹周刊》報導與實際情況有所誤差，令人遺憾。

洪秀柱本人也說，周刊報導國民黨提名生變一事，她「毫無所悉」，相關內容是空穴來風。

洪秀柱競選團隊發言人遊梓翔表示，對於惡意抹黑洪秀柱假學歷相關報導，已委請律師對媒體人周玉蔻、《壹周刊》社長、總編輯和三位記者提出《刑法》加重誹謗罪告訴。

遊梓翔並說，洪秀柱學歷問題獲政府部門認可，洪秀柱絕對參選到底。

（責編：歐陽成）

讀者反饋

洪秀柱學歷，是美國州立大學簽署給她的，若妬忌白色恐怖受難遺屬，

怎麼也可如此奮發上進，你只要踏著洪秀柱的足跡，一樣也可拿到美國州立大學簽署給你的學歷。別讓人看破你的手腳，其心充滿妬忌，丟台灣人的臉而已。

張國賢, 美國，休士頓

好不容易看到一個勇敢的候選人，竟然被羞辱到這種程度，請問哈佛的碩士就真的碩士嗎？他們（哈佛大學）也是收學費為世界"落後地區"政治人物鍍金，彼此互惠，周xx不會天真的不知道吧？（當然不包括真才實料的人才。）

Sandra Sheu, usa, Atlanta

媒體人周玉蔻在2014臺北市長選戰中,緊咬"三億男"給連勝文不放.業經法院詢問所有說話的人,他們都說是"聽說的" (It's said that!)周玉蔻以下駟打上駟.讓深綠白袍柯文哲勝選.

如今故技重施,小辣椒不是好惹的.

《壹周刊》立場鮮明挺綠打馬.反藍.

Samuel Wang, Republic of China (Taiwan),TaiChung

同意第一位留言者所言：BBC是西方金權掌控者的代言。BBC和壹週刊同等水準，以造謠、抹黑、中傷為能事，唯恐天下不大亂。但讀者的眼睛是雪亮的，我們不會上當。

未署名

沒想到「媒體人」周玉蔻是這樣的無知。連國外的「Master of Arts」都不知道是怎樣來的。

rong-shuang wang, egg harbor twp

周早先造謠說洪會在6月11日退選，如今繼續造謠，這種惡意的汙蔑行為讓人不齒。

未署名

洪的學歷是美國承認的碩士, 即具有碩士學歷

因學分、時數不符"中華民國教育部"定義

故未能作為公職升遷的依據

所以只是不能升遷 不是不承認碩士學歷

BBC只翻譯不查證

作為有水準的媒體

這是不應該犯的錯誤

未署名

kmt內鬥而已，這次選舉反對黨才不想理對手。

someone, Taiwan

洪秀柱令人喜極而泣的參選政見，不需要任何文憑，更不怕任何抹黑！（全文如下）

這段日子圍繞於我參選的許多揣測，乃至許多惡意編造的流言謊話我表示遺憾，但我不再做任何回應，我只重申我清清白白與參選到底的決心。我認為本黨的初選應該是辯證路線的方向而非權位的算計；本黨屬於廣大人民的，無論是初選或是未來的大選本黨要開大門、走大路才能得到人心。

我今天是帶著沉痛的心情來到常會會場。從去年三月以來本黨就面臨了艱困局面，在一場近乎雪崩式的挫敗後作為一位從政同志我陷入了深沉的自責之中。我幾乎每天都在自問為什麼我們的兢兢業業居然換來了這樣的結果？

國民黨大敗那一夜，我看到支持者的冷漠這比淚水更令人心痛！我想我們是不是總在不該模糊的地方模糊了，在不該妥協的地方妥協了，也在不該姑息的地方姑息了，更在不該放棄的地方放棄了呢？而它的原因是甚麼？是不是我們的中心思想沒有了？我們的黨德、黨魂也都渙散了呢？

我們一起捫心自問我們是不是在國家定位上模糊了？試問我們還有沒有追求更高和平的勇氣，還有沒有奮鬥犧牲的精神，還有沒有救國的理想？還是只想著守住偏安一隅的現狀讓本黨變成了一隻在溫水中沉迷的青蛙？

為什麼本黨現在是完全執政的執政黨但我們卻居然得妥協委屈得只像個在野黨呢？在此我並無意指責任何人，作為本黨權力結構中的一員，黨成為這種狀況我應該也有無可逃避的責任。我只是在想：我們為什麼會變成這樣「媚俗取巧，因循猶疑」呢？為什麼變成沒有勇氣堅持正確道路的弱者呢？這些年來我們彷彿都只活在對手所設定的框架裡，在一些國家定位等基本原則上與黨的中心思想上我們早就怯懦地喪失了話語權，而只能拾人牙慧、拿香跟拜，難道這是一個創建國家的泱泱大黨應有的作為嗎？

以民主來說民主當然是本黨應走的道路，也是本黨建國的精神。可是台灣民主化的過程逐漸把我們的民主價值變成了與大陸十三億人民對抗的工具，而不再是我們爭取十三億民心的憑藉；當民主變成民粹鬥爭的工具可以癱瘓應有的民主程序時本黨可曾堅定地對抗這股逆流？

當台獨的聲音假民主之名而氾濫時本黨對抗的論述與政策是不是總顯得虛弱無力呢？一頂「賣台」的帽子彷彿輕易地就把本黨壓垮了，讓我們只要一提到相關問題就瞻前顧後。而在民進黨不斷製造麻煩，拆毀和平基礎時我們是不是因為憂讒畏譏就自我設限，不敢將兩岸穩定的道路往前再推得更寬廣？

其實本黨一直有一條清晰路線，也遠比我們的對手更能盱衡局勢變化，引領國家。但我們膽怯了，因為怕被扣帽子，也因為對自己沒信心讓我們不敢堅持、不斷退卻，退到了讓人民開始懷疑我們領導國家的能力與意志，也讓人民懷疑我們的路線是不是模糊了！

如果各位先進問我我到底有甚麼贏的策略？我可以明白地告訴各位我沒有顯赫的資歷，沒有很廣的人脈，我沒錢沒勢但是我卻有根據本黨一貫的路線，進一步發展出來的正確道路，我有無畏的勇氣，絕對敢負責任、明確地說出來。這也就是說「依道不依勢，依志不依力」，眾志成城、團結於正確道路上就是我的贏的策略。

在這道路的區隔上，民進黨的第一張神主牌就是台獨，這麼些年他們雖以各種方式遮遮掩掩，但他們分離主義的走向是一致的。這一個分離主義的走向將為我們帶來「安全上的威脅、發展上的鎖國、經濟上的停滯與社會上的仇恨」，也就是「民粹橫行，民生凋敝」，我在此鄭重告訴各位委曲求全是沒有用的，我們必須毅然扛起這個責任。

所以當民進黨假裝以維持現狀包藏台獨意識時我們要以兩岸和平協定的簽署來確保兩岸的和平、國家的安全與國際空間的開拓。所以當民進黨以錯誤的政策方向而將導致鎖國時我們應該以我們所創造的和平架構帶來的開放空間，爭取加入TPP、RCEP等區域經濟合作組織並以自由經濟貿易區的設置，教育市場的開放，吸納全球菁英為國家發展注入全新的活力。

我們主張修改相關法令讓台灣的制度與國際接軌，減少制度障礙讓台灣市場重回國際選項之中，重獲國際青睞。同時也要運用由兩岸和平所開創的和平紅利，引進國際資金讓台灣充分發揮地緣的優勢，創造就業機會，把餅做大，並在經濟充分發展，國民財富不斷累積的條件下再進一步以財稅手段來真正實現分配正義。

當民進黨透過民粹手段不斷挑起社會仇恨的時候我們要以堅定而不媚俗的政策推動福國利民的理想。就像民進黨的第二張神主牌「反核」，民進黨以各種民粹手段推動所謂的「非核家園」。我們當然也了解核能運用上的可能危險，但我們不能把一個明明是選擇題的問題簡化成了是非題。如果要說核能危險難道碳排放沒有危險？所以我們要採取兼顧民生需求與環境保護的能源政策，不能輕易被民粹所裹脅。我們明確主張能源政策的順序應該是：1.增加綠能，2.減少碳能，3.在確保能源供應安全無虞的前提下再減核能。

很多有志之士看到台灣社會許多脫序的亂像都引以為憂，更看到政黨與政治中媚俗與民粹的情形經常造成是非不分、價值混亂。這是我若當選總統必須積極改善的地方，絕不讓社會道德淪喪、民粹亡國。

我想告訴台灣人民我比史上所有的總統候選人都窮，我知道什麼叫三餐不繼，我了解當一個國家經濟衰退時它不只是冰冷數字的GDP滑落，而是很多窮人的家庭沒有去處，很多窮孩子籌不出學費。因此如果我能當選會把照顧弱勢當成必然堅持的原則。如果政府必須增加財源，我只會從道德的勸說與稅務的政策上讓產業與富人共同承擔社會進步的責任。

總體而言我會以4G，也就是四個「給」（give）做為我未來治國的目標。我不忍心看到人民憂愁、痛苦、無助與無望，我會要求各級政府應做到給人民信心、給人民歡喜、給人民希望、並給人民方便。

各位先進同志，人民不是從政者攀往權力的鷹架，人民是承載整個屋子重量的地基；覆舟之水亦可載舟，接納新的思維，接受人民的鞭策，開放黨的決策和資源，我們永遠不會輸！2016大選我們一定要贏回來！

不必諱言在初選的過程我嚐盡冷暖、歷盡甘苦，我一直在逆境中奮戰不懈，但我一直微笑視之、樂觀以對，因為我要為自己的黨爭一口氣、我要讓大家看到洪秀柱的論述與爆發能力！因為每一個連署的名字都是對我深切的期許，要我扛起勝選的責任；每一雙凝視的雙眼都是對我殷殷的告誡，要我莫忘參選的初衷。我要強調的是洪秀柱的參選是一種承擔，一股勇氣，更是責任的肩負！我要勇敢無懼且大聲的告訴民眾不要被顚倒的是非帶著走，不要被虛假的口號所迷惑。

我的父親因為白色恐怖坐牢三年多，母親為支撐家計當女工，她是個因超時工作而數度昏厥的女工。當時一家四散，孩子紛紛送養。父親出獄後四十年沒有正式工作，晚年在立法院替老委員代筆質詢稿換取微薄津貼以謀求溫飽，終生鬱鬱不得志，至其臨終冤獄都未及平反。

老天爺把我生在這個家庭逼我努力，更逼我不可以放棄自己。我始終相信只有更多的努力，站得挺挺地人生才能走下去。所以我個子雖小但是各位從來沒有看過駝背的我。挺直腰桿不只是我的身軀，還包括我從小養成的心志。

這幾天有人問我，洪秀柱，什麼對妳最重要？我的答案和天上父親相去不遠。1.人格。2.找回台灣理性的力量。3.只有國家沒有個人。4.我不接受外界對國民黨的抹黑。我始終相信中國國民黨是一個願意給窮人機會的政黨，只要她夠努力，夠有使命感。國民黨會給她機會，我始終相信。

我必須說我沒有別的只有滿腔熱血、鋼鐵般的意志以及一身的膽識勇氣奉獻給大家、奉獻給人民！如果你們問：我們的目標是什麼？我會斬釘截鐵回答你們就是 - 「勝利」！只要我們團結、奮鬥、永不放棄！相信我們一定會勝利！謝謝大家！

Liz Chow, Cypress, California, USA

台灣的總統候選人是沒有學歷限制的。但是依據選舉罷免法，登記在選舉公報上的候選人學歷，必須是中央教育主管機構(即教育部)認可。洪秀柱的學歷引起爭議，並非她無資格參選，而是她可能有誠信問題，可能涉及謊報學歷。

Titus, 台灣

表面上已有造假之嫌疑。

楓葉, Canada

BBC也就是壹周刊的水凖，祝賀祝賀

未署名

難道沒有學歷就不能競選，使人感覺是明顯的陷害，周姓媒體人得了多少反對黨的好處？

peter, 澳洲