BBC記者博客：上海金山PX項目引發抗議

圖片版權 AP Image caption 警察用大轎車帶走了示威者

上個星期，中國上海市郊金山區成千上萬民眾連續6天走上街頭舉行了抗議活動。

他們認為，政府計劃在金山新建一家生產PX的化工廠。

PX也就是對二甲苯，是製造化纖衣物和塑料瓶的重要材料。

在金山參加抗議示威的民眾人數每天都在增加，當局似乎一直在容忍他們的行動，直到他們進入了上海市區的金融中心。

在這種情況下，武裝警察迅速出動，制止了抗議示威。警察在星期六拘捕了數十人，把他們帶上三輛大轎車拉走。

一位示威者解釋說，那些喊口號的示威者被帶走了，他們喊的口號是「化工廠離開金山」。

這位示威者不願意透露自己的全名，僅僅說自己姓張。

張先生對BBC記者說，還有一些示威者仍在關押之中，但是他不清楚一共有多少人被捕，還有多少人處在警察的監控之中。

記者試圖打電話詢問金山和浦東區警方，但是電話沒有人接聽。

另一位姓陸的示威者對記者說，他們之所以舉行示威抗議，是因為在金山已經有無數的化工廠，而且越來越多的人患上癌症，他們已經不能容忍再建化工廠。

此前在中國的其他地區也發生過大規模的反對建PX工廠的抗議示威，其中包括廣東和雲南。

越來越多的受到良好教育和比較富有的居民正在出面反對在他們的居住地附近興建化工廠，他們對政府的保護措施缺乏信任。

上個星期二，在經歷了兩天的抗議示威之後，金山地方政府試圖安撫民眾，聲稱新的工業園區計劃只包含一個「先進的」PX精煉工廠，而不是一個生產廠。

政府的意思是，精煉工廠對周圍環境的破壞將不會像生產廠那麼嚴重。

但是，這並不能緩解民眾對建廠的反對和抗議。

陸先生說，「我們不管這是一個生產廠還是一個精煉廠，我們就知道這是一個化工廠。任何化工廠都會有化學廢料，我們對大量的廢料感到非常擔心。」

（編譯：躍生 責編：橫路）