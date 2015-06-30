香港獨立評論人協會入稟控告三聯書店誹謗

圖片版權 The Independent Commentators Association Image caption 香港獨立評論人協會昨日入稟高等法院，控告三聯書店及《「佔中」透視》作者餘非誹謗（圖為獨立評論人協會「臉書」截屏）。

香港獨立評論人協會昨日入稟高等法院，控告三聯書店及《「佔中」透視》作者餘非誹謗。

《「佔中」透視》一書提及前有線新聞台記者呂秉權，說他是「美國NED資助的獨立評論人協會的成員」。

另一頁指，國家民主基金會（National Endowment for Democracy）直接獲美國國會撥款資助。

香港獨立評論人協會成員、香港浸會大學高級講師呂秉權在接受BBC中文網電話訪問時說：「這與事實完全不符，有損評協的獨立形像。」

他說獨立評論人協會三月曾兩度向三聯書店及餘非發出律師信，對方曾回復但拒絕道歉，所以入稟法院。

他指評論人協會有三十多名成員，並無收取任何資助，協會靠會費及主持講座收入運作。

該書亦有提及另一名成員區家麟。呂秉權說：「（在書中）提及我們，我們沒有所謂。她如何評論我們，只要基於事實就可以。」

不過，呂秉權指餘非一書意指獨立評論人協會被「境外勢力」控制，有損該會聲譽，該會決定提告。

三月時，全國港澳研究會網上舉辦《「佔中」透視》讀書會，力挺餘非著作。其中一名會員鄧飛曾指，獨立評論人協會發律師信是「文字獄」。

另一名會員，澳門理工學院一國兩制研究中心副教授王禹說，發律師信此舉「嚴重擠壓香港的言論、出版及學術自由」，而香港的言論、出版及學術自由之日，就是「戀殖愛英陣營」成功爭取香港「回歸到英國斯圖亞特王朝下對新聞出版嚴苛管制之時」。

餘非是香港作家關秀瓊的筆名，主要作品是中學生讀物。另外，亦曾經出版兩本「當代中國國情」的書本。

獨立評論人協會去年二月成立，由資深傳媒人、學者組成。協會主旨維護言論自由、提升評論界水平。知名會員包括程翔、劉銳紹及林和立。

香港三大龍頭書店三聯書店、中華書店及商務印書館皆屬中資的聯合出版（集團）。

BBC中文網曾嘗試聯絡三聯書店，但截稿前沒有收到回應。

（撰稿：蔡曉穎 責編：蕭爾）