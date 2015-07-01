透視中國：中共94歲進入風燭殘年了？

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如果以人的自然壽命為標凖衡量一個組織和政治制度，比如認為一個組織或制度生存接近百年，就進入風雨飄搖的風燭殘年，顯然這樣的比喻是荒謬的。社會組織或政治制度可以傳承延續，其延續的能力超出人的生命週期並不少見，一些君主制度、宗教和其他組織可以存在數百甚至上千年。

在中共建黨94年到來之際，前中共中央文獻研究室專家 高文謙評論認為「如同一個人的生命週期一樣，中共經歷了從誕生、青少年和壯年時期， 現在已進入風燭殘年，百病纏身，來日無多。」

他認為中共面臨生死存的理由之一是中共深入骨髓的腐敗已經失去民心，而習近平為「救黨保權」的反腐與世界潮流和人心所向背道而 馳，並說習近平「只反貪官（老虎蒼蠅），不反皇帝（一黨體制），現在已經騎虎難下」。

（「深入骨髓」的）腐敗和沒有多黨制就必然會導致一個政權或政治制度滅亡也不符合國際政治的現實。世界上還有「家天下」的、獨裁的君主制國家，特別是某些中東的石油國家，面對現代的政治經濟挑戰，仍然能夠代代相傳保持政權，甚至能被起死回生（科威特）。

一個政黨或政權的腐敗是「膚淺」或是「深入骨髓」，部分取決於觀察者的立場和角度。許多國家的腐敗在他們的反對派看來都夠得上「深入骨髓」。中共作為一個執政集團同世界其他190多個國家的執政集團相比，說它的腐敗及專制程度如此之深，就一定會導致其滅亡，不做一定的量化比較研究，未必能得出有意義的結論。

中俄比較

不過中共作為馬克思列寧主義政黨是否名存實亡倒是個更容易說清楚的問題。最近在清華大學教哲學的外籍教授貝淡寧在《金融時報》撰文建議中國共產黨更名。他說中共現在「既不共產主義也不是一個政黨」，更像一個精英統治組織。

圖片版權 z Image caption 戈爾巴喬夫1985年上台開始搞政治透明化，搞市場經濟改革，最終啟動了這個制度垮台的進程

貝淡寧還認為中國目前的政治體制不會崩潰，即使中共「消亡」也只能是「名亡實存」。他的說法從另外一個角度說明了中共蛻變圖存的問題，用中共自己的話講就是「與時俱進」。

起碼同蘇共「老大哥」相比，中共似乎顯示出更大的生命力。這不僅體現在掌權的時間跨度上，而且也體現在駕馭轉型能力上。

蘇共1912年由俄羅斯社會民主工黨的「大多數」（布爾什維克）分離而創立。蘇共在成立5年後在「十月革命」中奪取了政權，一直到1991年被蘇聯解體後俄羅斯第一任總統葉利欽取締為止，共存在了79年。

1993年俄羅斯聯邦共產黨成立，被認為是蘇共的直接繼承者的俄共目前是俄羅斯最大的反對黨。俄羅斯總統普京代表的國家保守主義似乎成了前蘇聯地緣政治利益的繼承者，得到了大部分民意支持。

而中共從1921年建黨到現在已經有94年歷史，即使除去改革開放後放棄淡化馬列主義意識形態後的幾十年，其壽命也長於蘇共。

蘇共結束進程始於蘇共領導人戈爾巴喬夫。戈爾巴喬夫1985年上台開始搞政治透明化，搞市場經濟改革，最終啟動了這個制度垮台的進程，即令蘇共放棄馬克思、列寧主義意識形態，令國家放棄斯大林時期由國家主導的工業化和計劃經濟的做法。

「三個代表」

中共自鄧小平開始的改革開放早於蘇共數年，而且持續了30多年沒有像蘇共那樣垮掉。但隨著中共在改革開放時期放棄階級鬥爭的提法，淡化馬列教條，在許多批評者眼中已經成為過去被中共批判的「修正主義」政黨。於是黨內許多自由派人士主張中共改名為「社會民主黨」更名副其實。

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中共前領導人江澤民在2000年提出中共的「三個代表」，即中共代表先進生產力、中國先進文化和中國最廣大人民的根本利益，淡化了最早由列寧提出的關於共產黨是「工人階級先鋒隊」建黨學說。「三個代表」因此被中共內部的左派人物認為是社會民主黨黨綱。

到2002年中共16大將「三個代表」以及接受民營企業家入黨寫入黨綱。「允許資本家入黨」被中共左派理論家指為中共「變質」的標誌。如果中共改變顏色從2002年算起，中共作為馬列主義政黨從1921年到2002年為止也存活了81年，長於蘇共兩年。

隨著中共淡化馬列意識形態，討論中共還能堅持多久就要先說清楚中共目前演變或蛻變的程度。眼下的問題是：中共能否一方面繼續以共產黨的名義出現，但在行動上像普京那樣走保守主義路線，即打出國家和民族復興旗號得到民意支持。

（責編：董樂）

網友反饋

94歲的中國共產黨，管治了中國66年，壞事做盡，走到今天滿朝貪腐，價值顛倒，是非不分，黑白混淆。13億人民該是時候檢討當年高唱『沒有共產黨，沒有新中國』的無知與荒謬，應該把『沒有共產黨，才有新中國』列入中國該走方向的選項。請問：文化深厚的中國，【自古以來】，可有【共產黨】？

孟光, Hong Kong

一黨專政即獨裁是走不了多長路的，反腐？是在自己扇自己嘴巴麼？痛麼？大家都知道痛不痛，為何要反腐？做戲給大家看？殺雞儆猴？力挽狂瀾？，我個人選擇1，做戲，有5毛不高興了，要問，你到是說個理由啊，很簡單，反腐是在做戲，從建國開始，共黨就一直愚弄人民，從上小學開始的政治課開始（洗腦）+從小播放愛國主義題材電影（全是逗比+吹+意淫）+自言禁止+所有新聞媒體官方審核+出版審核+目前的互聯網（中國式局域網）=WYH，下推=掌握權力+掌握經濟+自我意識膨脹+紅二代（被紅一代洗腦的結果，等於土匪生土匪兒子，土匪兒子在生土匪，惡性循環）+CCTV(美女，呵呵）帝王一樣的生活誰不想，下推=政改？民主？法治？別在意淫了好麼，憲法是什麼？說白了就是=分權，相互監督相互對立，相互競爭中的聖經

日本貓, 天朝

一人的生命來比如太膚淺一些了吧，看看中國數千年王朝歷史，一般都有幾百年，而任何改朝換代都必要有人民的支持，中國人民從來只要求有明君盛世給他們溫飽的生活，管他誰做皇帝的思想根深蒂固，中共法西斯就是看中了這一點再加上六十多年的愚民洗腦，即使看到了他們全黨肆意掠奪把全國大好山河破壞殆盡，卻仍然從沉迷於他們製造的納粹式民族主義的中國夢中。

鶴

這位先生全引用的是一派人的說法在做評論,顯然不客觀.當今有那麼多嚴肅重量級的研究中國的學者的文章,在這裏很難看到.如:庫恩博士等.只能理解呀,只有大罵中共和中國,方顯民主客觀.

查來, 新西蘭

2017年肯定垮台。

夏雨農

放心，急也沒有用，中國不會成為第二個俄羅斯，讓你們歡呼的！不要忘記這片神奇的大陸有你們永遠無法理解的力量！共產黨還沒有像你們想的那樣衰弱！60多年他們還有民心的積累，何況他們今天有勇氣面對問題改變自己，又有加分！歲月讓我很清楚你們是幹什麼的！在你們的輿論和他們的努力面前，我選擇相信和支持我的政府！

未署名

言之無物，沒有論證出任何東西，說了許多，等於沒說。

未署名