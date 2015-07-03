台灣紀念抗戰勝利70週年軍力展示周六登場

圖片版權 xinhua Image caption 台灣國防部先前將兩架F16戰隼型戰鬥機改成當年飛虎隊的塗裝，座艙邊還漆上了代表擊落敵機（日機）的日之丸功標。

台灣政府特別安排的抗日紀念活動、代號為漢光31號的國防戰力展示，將在當地時間周六（7月4日）早上正式登場。

這次的活動雖然是稱為國防戰力展示，但是外界認為實質上有閱兵的規模，只不過台灣近年來稱其為國防戰力展示，強調台灣「崇尚和平」。

從前兩次對外公開的預演來看，的確規模不小，按照台灣總統府發言人陳以信的說法是「規模大過於建國一百年時的國防戰力展示」。

此次所「展示」的武器裝備也相當可觀，除了台灣聲稱自行研發的雄風三型超音速反艦導彈、雷霆2000多管火箭、天弓三型防空飛彈等已經多次對外展示的武器裝備之外，新近成軍的阿帕契攻擊直升機、P-3C獵戶星型反潛飛機也將首次亮相。

但是上述這些武器裝備真的說起來和「抗戰」並沒有直接關係，這次的「戰力展示」邀請了當年參戰的抗戰老兵穿著按照70年前式樣訂做的制服加入演示行列，一般認為這是最大的看點。

另外，台灣政府委托台灣生產製造飛機的漢翔公司，打造了美造霍克三型與P40小鷹型戰鬥機的原比例模型，前者是空軍的高志航創下「筧橋空戰大捷」所使用的機種，後者則是美國志願航空隊、也就是陳納德將軍創立、俗稱「飛虎隊」所使用的機種。

為了這次的紀念活動，負責的國防部據稱是「卯足了勁」，動員大批人馬之外，也少見地邀請台灣網友參觀預演。

引發爭議

圖片版權 BBC World Service Image caption 台灣政府委托台灣生產製造飛機的漢翔公司，打造了美造霍克三型與P40小鷹型戰鬥機的原比例模型

但是從第一次預演之後，各式各樣的批評隨之而來，台灣國防部先前將兩架F16戰隼型戰鬥機改成當年飛虎隊的塗裝，座艙邊還漆上了代表擊落敵機（日機）的日之丸功標。

雖然政府否認，但是台灣的媒體報道說，日本政府曾經對台灣方面表示不滿，前幾天又傳出國防部以「不合史實」為理由把功標給去除了。

前幾天的記者會上，曾經有日本媒體問說，台灣軍方是否應該就此道歉，台灣國防部發言人回應說，不存在道歉的問題。

另外國民黨籍的立法委員林郁方則是對台灣國防部除去了功標感到不滿，這位最早呼籲大規模紀念「抗戰七十週年」的立法委員周五宣佈將不參加這次的「國防戰力展示」。

此外先前也爆出了，坦克車型號不對、德國製造的火炮成了俄製戰防炮、老兵穿戴的飛行皮帽其實是中國大陸解放軍五十年代使用的皮帽等烏龍事件。

雖然預計周六的這個「國防戰力展示」會相當熱鬧，但是不少網友已經表示，正在磨拳擦掌，凖備從周六的行列裏面挑錯，找碴，說出「保證網上比現場還過癮」的「豪語」，至於屆時是否如此，再過幾個小時之後，就可見分曉。

（責編：橫路 ）