解放軍少將撰文批評郝柏村抗戰論點

圖片版權 Xinhua Image caption 新華網（中央檔案館圖片）：1937年9月26日平型關戰鬥勝利結束後的將士合影

中國國防大學教授徐焰少將在《環球時報》撰文，指抗戰老兵、台灣前「行政院長」郝柏村日前接受BBC專訪時有關抗戰歷史的說法「不符合歷史事實」。

身為抗戰老兵的台灣前行政院長郝柏村日前在台北接受BBC中文網專訪時表示，中國大陸官方在抗戰宣傳上把國民黨和共產黨相提並論，同稱為抗戰的「中流砥柱」是不公道的說法。

郝柏村還指出，在抗戰中，「毫無疑問，正面戰場是決定性，敵後戰場只是一個補助性的。」 他還補充說，從比例上來說，當時「正面戰場95% 敵後戰場5%」。

「敵後與正面戰場同樣重要」

圖片版權 Xinhua Image caption （新華網圖）中國國防大學教授徐焰少將

為此，徐焰在批評文章中表示，當時「若是沒有敵後游擊戰破壞日軍後方，日軍在華兵力都壓到正面戰場，那會出現什麼情況？可以說，兩個戰場相互支援，地位都重要，缺一不可。」

徐焰在文章中還特別針對郝柏村「正面戰場95%和敵後戰場5%」的說法做出反駁，他認為，如果這是指國共雙方各自牽制的日軍兵力，就明顯不對。理由是，他過去30多年來在國內和日本多次查閱和研究過戰時日軍各師團、旅團的配置分佈圖，可看出從1938年至1944年侵華日軍在關內戰場的分佈基本屬於平分兵力，以適合正規戰的重裝師團在正面戰場實施壓制，以多數輕裝師團和混成旅團在後方應付游擊戰。

他還表示，如果是指國共雙方軍隊殺傷日軍的戰績，這一比例就更不對。徐焰引述上世紀80年代台灣蔣緯國將軍主編的《抗戰禦侮》叢書中統計，國軍在戰時共斃傷日軍85萬人，而戰後日本解密的檔案數字是傷亡130多萬人，因此估算出中共方面在抗戰消滅了日軍50多萬人。

徐焰還表示，在今年全民族共同紀念抗戰勝利之際，參加過抗戰的台灣老兵和同胞應以民族共同利益、共同歷史為重，所發表的言論最好也能符合這一精神。

中國大陸網友評論

Image caption BBC中文網訪問抗戰老兵——前任中華民國行政院院長郝柏村先生

一些中國大陸網友也在微博上就徐焰撰文反駁郝柏村言論發表了評論。

其中一位網友表示，「公道自在人心，不必糾結，歷史是後人書寫的。至少大陸民眾是知道實情的。」

另一位網友則指出，「我認為抗戰老兵郝柏村的觀點是公正且客觀的。畢竟蔣介石是當時世界公認的中國領袖，國軍則是在主戰場上抵抗著日軍主力，22次大會戰，犧牲最大貢獻最多。而八路軍新四軍主要功績在敵後，抗日的貢獻是無法與國軍相媲美的。」

有一位網友也同意這一說法，「所謂敵後，就是日軍實際佔領控制區，也是部隊休整的地方，守備部隊多是日軍二三流部隊，可想而知不會有太激烈的對抗....日軍主要精銳、機械化裝甲部隊、重炮部隊、海空軍、生化兵、特種兵都是在與國軍作戰。」

不過，也有網友表示，「很明顯，兩邊都是按各自有利的觀點來闡述歷史，沒啥參考價值。」

還有網友認為，「國民黨老將軍關於抗戰之言，顯然與共產黨不一，不要大驚小怪，國共爭議從來尖銳存在...在紀念抗戰勝利70週年之際，正本清源，還原這一段歷史的本來面目十分重要，否則，隆重紀念真假不辨的歷史意義何在？」

（撰文：李文 / 責編：晧宇 ）