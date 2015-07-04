現場報道：抗戰主題的台灣「戰力展示」

台灣在周六（7月4日）舉行了這個代號為「漢光三十一號演習」，號稱規模比幾年前紀念「中華民國建國一百週年」還要大。

清晨天剛亮，就到報到處拿到了「貴賓證」，然後前往距離台北大約一個多小時車程的湖口閱兵場，凖備參加這個台灣馬英九政府為宣示「抗戰是國民政府領導的」而凖備的大型典禮。

從進入會場開始，節目的次序還算是相當緊湊，在檢閱開始前先有特戰部隊搏擊、戰鼓隊、鼓號樂隊等算是相對來講比較輕鬆的表演。

接著台灣總統馬英九到達會場，按照憲法馬英九是三軍統帥，因此自然是由他來校閱這支由數千人組成的演習部隊。

接著就是行禮如儀，檢閱之後就是空中分列式，照著傳統的程序走，空中分列式之後就是地面裝備分列式。

軍備展示

空中分列式進行的時候，也就是各式飛機飛過馬英九站著的司令台，除了現役的各型作戰飛機之外，還有就是新近加入台灣軍隊服役的阿帕契攻擊直升機、黑鷹直升機和獵戶星型反潛飛機，也都算是在意料之中。

但是地面分列式的時候，打頭陣的就是台灣國防部特別邀請來的「抗戰先進」，當他們的座車入場時，觀眾熱烈歡呼和鼓掌。

Image caption 參演部隊的一名成員說，凖備工作是從今年開始元月做起。

最後的特戰演練也是引來許多掌聲，將這次的「國防軍力展示」推上高潮。

馬英九在致詞的時候，對參演部隊表示讚揚，但是他強調台灣是「不是賣弄武力或和別人拼場較勁」、「不是要挑起仇恨，而是要譴責侵略、追求和平」。

天公不作美

典禮進行時，天氣並不是很好，中間還下了一點小雨，但是所有的項目還是按照原定計劃結束。

先前因為是否收到邀請的在台日本代表機構派出的是一位備役將領，駐台代表以另有其他要務為由所以「不克參加」。

現場據說是有大約4000多人參觀，有來自海外的僑民、本地的後備軍人、但是從司儀宣佈的貴賓名單來看，並沒有在野的民進黨成員，現場呈現的是偏向國民黨的氣氛。

坐在我身後的幾位來賓說「討厭馬英九的人根本不會來參加」。

似乎在台灣，「對日抗戰」、「台灣光復」在70年之後仍然是看法兩極的議題。

（責編：立行）