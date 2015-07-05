香港團體抗議新加坡關押批李光耀少年余澎杉

圖片版權 AFP Image caption 香港民主派團體近日持續聲援余澎杉。

香港本地與國際人權團體到新加坡駐香港總領事館抗議，要求新加坡釋放少年博客余澎杉。

16歲的余澎杉3月份發表視頻批評剛去世的建國總理李光耀，5月份被新加坡國家法院裁定詆譭基督教和在網絡上傳猥褻圖像兩項罪名有罪，星期一（7月6日）判刑。

法官此前裁定余澎杉還押心理衛生學院（精神病院）等待判刑。香港的活動團體星期天（5日）批評新加坡政府獨裁，不接受批評。

前不久，包括聯合國人權事務高級專員辦事處在內的國際組織先後公開要求新加坡政府釋放余澎杉。

據香港媒體報道，參與星期天這場示威的包括了香港民主派政團社民連與職工盟，以及國際特赦組織香港分會等，合共100餘人。

由於總領館星期天休息，沒有人員接收抗議人士的請願函。與此同時，總領館所在辦公樓的保安人員以大樓屬於私人地方為由阻止示威者登樓。

報道說，示威者提出徹夜留守至星期一再向領館遞交函件，最終在擾攘三個多小時後，大樓物業管理公司派員收下請願函代轉總領館，示威者方才解散。

這次已非香港團體首次就余澎杉案向新加坡總領館示威。6月30日，香港大學學生會等團體也曾組織示威，當日身在香港的新加坡活動人士韓慧慧也有參與。

而在星期六（4日）新加坡77名學者、藝術家與活動人士發表了致新加坡總理李顯龍的公開信，批評政府「嚴苛」對待余澎杉這位少年。

據新傳媒八頻道新聞報道，法官此前下令評估余澎杉是否適合被判入青年改造所。如果判處到改造所服刑，則刑期至少為18個月。

圖片版權 REUTERS Image caption 韓慧慧星期天在新加坡唯一可以合法示威的芳林公園出席聲援余澎杉集會。

（撰稿／責編：葉靖斯）