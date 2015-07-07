中國一名教授製造毒品販賣英美被逮捕

圖片版權 h Image caption 中國海關截獲了至少9個寄往國外的包裹中藏有「喵喵」毒品。

中國逮捕了一名化學教授。他被控製造刺激精神類毒品並銷往英國、加拿大、美國和澳大利亞。

據中國官方新華社的報道說，警方調查發現，這名姓張的教授作為訪問學者在澳大利亞逗留期間，發現了那裏有販毒市場。

警方指控他在去年至少售出了193公斤的新興類毒品「喵喵」（methylone）。

這名張姓教授在武漢被捕，另有7人也因涉嫌製毒販毒被捕。

警方說，2005年這名教授在澳大利亞訪問期間，發現精神類藥物（psychoactive durgs）很吃香，可以被當作毒品使用，但當地很難買到。

他回國後開設了一家製藥公司，打著製造藥片糖衣和溶解劑的幌子，生產毒品然後銷往國外謀利。

去年11月，中國海關截獲了至少9個寄往國外的包裹中藏有「喵喵」毒品。

警方在6月17日突襲搜查了張姓教授在武漢的製藥廠，當場查獲約20公斤的毒品。

（編譯：白墨 責編：路西）