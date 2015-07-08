中國移動要求經理人員家屬簽反腐承諾書

圖片版權 Getty Image caption 中國移動通信集團公司的反腐倡廉教育月活動所覆蓋的經理人員超過90%（資料圖片）

中國最大的移動通訊運營商中國移動開展反腐倡廉集中教育活動，要求關鍵崗位人員簽訂廉潔從業承諾書，而他們的家屬也被要求籤訂家庭助廉承諾書。

中共反腐的組織機構中紀委監察部在7月8日發佈消息稱，中國移動通信集團公司的反腐倡廉教育月活動所覆蓋的經理人員超過90%。

今年早些時候，中國移動開始接受中央巡視組的反腐專項巡視。中紀委的消息指，在過去四年中，每年4月都是集團進行反腐倡廉教育活動的月份。

中紀委聲明指，在今年的反腐教育月期間，中國移動有76.18萬人次參加各類教育活動，包括參觀監獄、旁聽法院庭審，以及觀看教育影片1373部。

該聲明引述教育活動領導人員指，有關方面「組織關鍵崗位員工簽訂廉潔從業承諾書，組織領導人員和關鍵崗位員工家屬簽訂家庭助廉承諾書」。

此外，反腐教育範圍還部分擴大至供應商。

此前在5月，中國媒體報導，在中央巡視期間，中國移動全集團立案23起，移交地方紀檢監察機關或司法機關8人，給予黨紀處分12人，政紀處分10人，組織處理18人。

在2014年，中國另一家大型移動通訊運營商中國聯通在接受中央巡視之後，多名高層人員涉嫌貪腐被調查，其中包括兩名高管——中國聯通網絡分公司原副總經理兼網絡建設部原總經理張智江，以及中國聯通信息化和電子商務事業部原總經理宗新華。

習近平上任後的中共中央一直進行大規模的反腐行動，在多名黨政機關高官因腐敗落馬之後，中紀委表示在2015年將把反腐重心放在國有企業上。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）