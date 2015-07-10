阿里巴巴稱副總裁劉春寧涉嫌賄賂與集團無關

圖片版權 Reuters Image caption 阿里巴巴表示，會對劉春寧及其家人提供所需的幫助（資料圖片）

中國電商企業阿里巴巴集團在7月10日發表聲明稱，集團副總裁劉春寧因涉嫌在此前在科技公司騰訊任職高管期間收受商業賄賂而被調查，與他在阿里巴巴的職務無關.

「我們第一時間獲悉，劉春寧因為騰訊期間的群體性腐敗事件，被騰訊舉報並被警方拘捕，我們對此極其震驚，」阿里巴巴集團在7月10日發表的聲明中說，並表示已經系統安排了劉春寧此前在阿里影業擔任的董事工作，「以確保阿里影業的股東利益不受傷害」。

阿里巴巴還表示：「我們支持騰訊公司在自身廉政體系建設上的努力，我們也相信騰訊會對此保持客觀和公正。」

多家中國媒體引述騰訊在周四（7月9日）發佈的公告指，該公司在2014年的內部審計中發現其視頻團隊有多名現任和前任業務員工存在貪污受賄行為，已向警方舉報並由警方作出拘捕，當中包括此前負責騰訊視頻業務的前高管劉春寧，他於6月22日在深圳被警方帶走。

中國在國家主席習近平上任之後持續展開反腐行動，在多名政府官員因貪腐落馬後，當局逐漸將反腐重心轉向企業。

劉春寧在2004年加入騰訊，於2013年7月從騰訊離職。中國多家媒體引述消息指，他在就職騰訊期間與自己的「影子公司」就視頻版權合約有往來。

劉春寧被捕時所供職的阿里巴巴影業發表聲明表示，劉被調查的事件與他在阿里巴巴的職務無關。

另一方面，阿里巴巴表示在調查完成之前，不對事件作任何評論。

「事情就是這麼個事情，結果可能有無數結果，」阿里巴巴的聲明說，不過同時表示會對劉春寧及其家人提供所需的幫助。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）