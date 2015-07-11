台灣總統馬英九出發訪問中北美

圖片版權 CNA Image caption 這是馬英九任內第11次出訪，將打破前總統陳水扁任內10次出訪他國的紀錄

台灣總統馬英九於7月11日早上從台灣出發，將訪問中北美洲三個與台灣有邦交的國家，途經美國波士頓並以總統身份在哈佛大學演講也備受外界關注。

馬英九展開「久揚專案」，前往多米尼加、海地和尼加拉瓜三個與台灣有外交關係的中北美及加勒比地區國家進行國事訪問，他在離開台灣前在機場受到了多國使節的送行致意。

台灣官方中央社引述馬英九在出發前表示，台灣政府在過去7年中以「專業與正派」的態度從事外交，「同時以『九二共識、一中各表』來處理兩岸關係，把兩岸關係與國際關係能轉化成良性循環，而非過去的惡性循環。」

他表示台灣近年一直堅持以「目的正當、過程合法、執行有效」的方式推行外交活動，希望今後台灣的當政者也能繼續秉持這一態度。

馬英九的出訪團一行85人的行程將為期8天7夜，去程與回程還將過境美國：據報道所述的行程，馬英九將在當地時間11日中午抵達美國波士頓並停留一晚，重返哈佛校園參加座談會及發表演講。

中央社報道說，台灣總統在7月11日出發引述美國國務院的說法，指美國與台灣的關係出現建設性的結果與兩岸關係的穩定發展有很大關係。

其後，馬英九專機將在12日抵達多米尼加，7月14日轉往海地，7月15日赴尼加拉瓜。

BBC中文網特約記者嚴思祺此前報道，由於國際政治的現實，台灣領袖無法訪問和台灣關係密切的重要國家，例如美國，通常會利用出訪邦交國的過境機會，和美方議員、相關人士接觸，被稱為「過境外交」。

這也是馬英九任內第11次出訪，將打破前總統陳水扁任內10次出訪他國的紀錄。

（編寫：列爾 責編：蕭爾）