一男子將起訴香港特區政府保護奴工不力

圖片版權 z Image caption 一男子將起訴香港政府保護奴工不力。

一名人口販運受害者將於明年初起訴特區政府未能通過法律保護奴工。

因為法律原因無法在媒體上公布姓名的這名男子說，他作為一名家佣來到香港，但隨後被迫在一個辦公室工作，沒有工資，遭到毆打，他的護照也被雇主扣押。

這名男子還說，他受到誣陷並被關入監獄。

在他獲釋後，他試圖向港府勞工部、入境事務處及警方求助，但沒得到任何幫助。

作為這名男子的代理律師，香港人權事務律師Patricio Ho對路透社表示，這是一個典型走私人口做奴工的案例，這次司法覆核將迫使政府在保護這類受害者方面有所舉措。

香港對販運人口界定僅狹義定義跨境販運人口賣淫為犯罪，即受害奴工在法律上得不到保護。

因此香港對販運人口起訴案件很少。美國國務院去年確定香港為販運成人和兒童賣淫和做奴工的一個目的地，中轉地和來源地。

國際組織勞工估計，近70%的當代奴隸是奴工受害者，其餘的則在賣淫業受到剝削。

上述男子將向香港政府提出一筆沒有公布數目的索賠，他表示他的遭遇違反了香港的人權法律規定。

香港政府官員沒有就此回覆路透社記者的電話提問，但一名政府部門發言人對《南華早報》表示，打擊人口走私是港府工作重點之一，政府一直致力於打擊相關的犯罪活動。

（編譯：立行/責編：橫路）