香港陷入食水含鉛危機 公眾質疑港府護國企

圖片版權 AFP Image caption 香港多個公共屋邨發現食水樣本含鉛超標。

香港多個公共屋邨發現食水樣本含鉛超標，事件越演越烈，港府指不排除於全港公共屋邨抽取食水樣本。

民主黨立法會議員黃碧雲率先揭發九龍城的啟晴邨食水樣本含鉛超標。政府繼而抽查啟晴邨79個食水樣本，其中四個含鉛量超出世界衛生組織標凖。

其後，政府亦發現葵青的葵聯邨及沙田的水泉澳邨食水樣本同樣含鉛量超標。

運輸及房屋局局長張炳良周三（15日）記者會上說，當局將為2013年後落成的九條公共屋邨及葵聯邨一期驗水。

水務署指啟晴邨水喉接駁焊物被驗出含鉛，指明負責喉管工程的水喉匠林德深需負責。

其後，林德深接受香港《東方日報》訪問，指政府推卸責任。他指現時食水含鉛的成因仍未水落石出，要他負全責並不公平。

另外，林德深說，近年香港公共屋邨多使用內地製造的「預制組件」，即是預先已製造好的廚房及浴室。由於水務署等不會驗收這些組件，或許造成檢測上的漏洞。

香港持牌水喉匠協會發言人簡國梁對BBC中文網說，雖然水務署已在焊物中驗出鉛，但不代表是唯一的源頭。

不過，簡國梁指出暫時未有證據證明在內地製造的「預制組件」含鉛，不在內地制的就沒有問題。

香港政府在事件爆發後將矛頭指向水喉匠林德深，不過並未聲明將對啟晴邨工程總承辦商追究責任。

啟晴邨工程總承辦商是中國建築，是國企中國海外集團的子公司。此次事件中，有些人質疑香港政府包庇國企。

中國建築自事件揭發後未有積極回應，只說將與政府配合調查。

根據本土研究社資料顯示，中國建築從2005年到2015年期間承包55項工程，包括公共房屋、私人樓宇、政府大樓等。

（撰稿：蔡曉穎 責編：路西）