國民黨全代會將通過洪秀柱為總統參選人

圖片版權 CNA Image caption 據了解，大會將以鼓掌方式通過提名，洪秀柱獲提名後將發表演講，受到各方關注。

國民黨第19屆全國代表大會第3次會議將於19日在台北登場，正式提名立法院副院長洪秀柱為總統參選人，代表國民黨角逐2016年總統大選。據了解，大會將以鼓掌方式通過提名，洪秀柱獲提名後將發表演講，受到各方關注。

本次會議將在台北市國父紀念館召開，共有1600名黨代表參加，會議將以「團結、承擔，領航台灣，迎戰2016」為主軸進行造勢，黨內大老包括前榮譽主席連戰、吳伯雄、前榮譽副主席蔣孝嚴、詹春柏、林豐正、立法院長王金平等人都在受邀之列。

由於國民黨主席朱立倫上任後廢除了「榮譽主席」制度，以往榮譽主席連戰和吳伯雄上台致詞的流程不會再出現。

依照議程規劃，在黨主席朱立倫、總統馬英九以最高從政黨員同志身分致詞後，將會通過洪秀柱的提名案。

由於黨內反洪秀柱的聲浪已大致被撫平，屆時應該沒有任何「意外」，可望以鼓掌方式通過。

已獲提名的洪秀柱將發表參選感言。這將是洪秀柱正式獲得提名後的首度公開演講，雖然表訂時間只有5分鐘，依然受到各方關注。

洪秀柱以及已獲提名的立委參選人，將由黨主席朱立倫授旗，共同搖旗吶喊造勢。

為了營造大團結的氣氛，黨主席朱立倫、總統馬英九、副總統吳敦義、前主席連戰、吳伯雄、行政院長毛治國、立法院長王金平、副主席郝龍斌等黨內大老，屆時將會同台，手牽手高呼口號。

國民黨中常會日前通過開除五人黨籍，被外界解讀為殺雞儆猴，要求黨員不可攻訐國民黨，以強化黨內團結。

這五人分別是不分區立委紀國棟、前立委張碩文、中央委員李柏融、台北市議員李慶元、前台北市議員楊實秋。他們同感不平和憤怒。

國民黨主席朱立倫表示，為了維持黨的紀律與共同的信念，必須做出處分，這是不得已的措施。

「九二共識」納入政策綱領

除了通過提名洪秀柱代表參選總統外，這次全代會另一任務就是通過新版政策綱領，把「九二共識、一中各表」明確納入政策綱領。

由於洪秀柱在兩岸政策喊出「一中同表」，爭議不斷，國民黨認為兩岸政策已定調以「九二共識，一中各表」為基礎，決定將其明確納入黨綱，以免另立名詞引發爭議。未來，洪秀柱仍可延續其原本的兩岸論述，但不再使用「一中同表」的名稱。

由於台灣一家遊樂園先前發生傷亡慘重的爆炸意外，這次會議的造勢活動也轉為低調，議程緊湊，會議開始前全體與會人士也將為傷者祈福。

在會場外，據了解，屆時將有洪秀柱的支持者到場聲援，也會有不同政治立場的人進行抗議。

（責編：蕭爾）