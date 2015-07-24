河北省委書記周本順落馬 疑涉周永康案

圖片版權 xinhua Image caption 7月22日，河北省委書記周本順在北戴河村向農戶了解生產生活情況

周五（7月24日），河北省委書記周本順被查，成為中共十八大後落馬的首位在任省委書記。

北京中紀委在網站上宣佈了這一消息。報道稱，周本順「涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受組織調查。」

對許多中國政治的觀察家來說，周本順的落馬顯得突然。就在中紀委宣佈的前兩天，周本順前往秦皇島北戴河區進行調研。河北省的官方報紙《河北日報》刊登了這條消息。

這則報道今日還被新華網地方頻道轉載，文章標題為《周本順：讓城市和鄉村變得更加富裕、更加美麗》。

文中，周本順身著白色短袖襯衫，蹲坐著慰問當地農民。文章說，他在調研中強調「推進城鄉統籌發展，要促進生態、文化和產業有機融合，讓城市和鄉村變得更加富裕、更加美麗。」

疑與周永康有關

在2013年3月成為中共河北省委書記前，周本順在湖南任職多年，從湖南省地質學校教師做起，後成為該校團委副書記，並擔任湖南省地質礦產廳政治部秘書。

1994年12月，周本順被升任湖南省邵陽市委副書記，並於一年內被提拔為邵陽市委書記。五年後，他赴湖南省公安廳任職，2001年11月開始擔任湖南省委常委和省委政法委書記，兩年後升任湖南省公安廳廳長，

此後他還擔任過中央社會治安綜合治理委員會副主任，中央政法委員會秘書長。因此有媒體報道稱，周本順的落馬與周永康有關。

周本順於2013年3月調任中共河北省委書記，次年起擔任省人大常委會主任，且是中共十五大代表、第十屆、十一屆全國人大代表，第十一屆全國人大常委和內務司法委員會委員。

（撰稿/責編：歐陽成）

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