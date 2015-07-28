港大押後任命副校長 學生衝入會場抗議

圖片版權 BBCCHINESE Image caption 香港大學校務委員會主席梁智鴻接過校友和學生會的請願信

香港大學校務委員會周二（7月28日）開會決定，繼續押後處理副校長的任命。數十名憤怒的學生衝入會議室要求校務委員會就有關決定作出交代。

據在現場報道的BBC中文網記者葉靖斯表示，學生們在當地時間晚上9點半左右衝入校務委員會舉行會議的會議室，並高喊「議會失效、同學自救「等口號。

而香港大學校長馬斐森則呼籲同學以安全為重，有秩序離開，但同學與聲援示威者則包圍李國章等校務委員，阻止他們離開，並要求他們交代。

香港大學校務委員會主席梁智鴻稱，在事發前他希望動議定出一個選出副校長的時間表，但其他細節則以委員會運作保密為由拒絕對外透露。

任命陳文敏

有關事件與前香港大學法學院院長陳文敏獲委任香港大學副校長有關。陳文敏是香港著名法律學者。在他擔任香港法學院院長期間，香港大學法學院副教授戴耀廷與其他人士一起組織發起了「佔中」行動。而香港親北京報章曾連續發文批評香港大學法學院在陳文敏領導下的學術水平低落，陳文敏也曾經撰文回應，並指親北京媒體對他進行「文革式的批鬥」。

其實有關陳文敏的新任命早在今年早些時候已經完成了遴選程序並獲得物色委員會的推薦，但仍需香港大學校務委員會通過才能正式生效，但香港大學校委會6月30日又決定，要等待首席副校長產生之後才討論任命陳文敏為副校長的事宜，這一決定立即引起極大爭議。

港大校友關注組為此發起聯署行動，並徵集了超過2000多個簽名，聯署者包括前政務司長陳方安生、前公務員事務局長王永平、全國政協前委員劉夢熊等人，他們要求港大盡快確認物色委員會的建議，及取消特首兼任校監的安排。

今年2月，香港《蘋果日報》曾發表報道，稱香港特首梁振英意圖阻止陳文敏出任香港大學副校長，而香港特首辦公室隨後發表聲明指有關報道「失實」。

（採訪：葉靖斯/撰文：李文/責編：晧宇）