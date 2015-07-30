最新消息：郭伯雄被中共黨中央開除黨籍
- 2015年 7月 30日
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中國官方媒體報道稱，中共黨中央決定將中央軍委副主席郭伯雄開除黨籍。
新華社的報道說，中共黨中央在今年4月9日，依據紀律條例對郭伯雄進行調查，發現「郭伯雄利用職務便利，為他人謀取職務晉升等方面利益，直接或通過家人收受賄賂，嚴重違反黨的紀律，涉嫌受賄犯罪，情節嚴重，影響惡劣。」
先前雖然有消息稱，郭伯雄已經被當局「控制」，但是均未得到獨立證實。
報道並稱當局並決定「對其涉嫌嚴重受賄犯罪問題及線索移送最高人民檢察院授權軍事檢察機關依法處理」。
（撰文：威克，責編：董樂）