中國拘捕七名反對拆除十字架的基督徒

圖片版權 Chen Jiangang Image caption 律師向BBC表示，逮捕行動的主要原因是牧師及教堂工作人員拒絕配合當局拆除聖愛基督教堂的十字架

一名律師向BBC證實，中國警方在浙江逮捕至少七名反對從一座新建的教堂上移除十字架的基督徒。

律師陳建剛向BBC表示，浙江金華城區基督教會至少有兩名牧師被警方以聚眾擾亂公共秩序、損毀會計賬簿、侵佔、非法經營等等數項罪名作出指控，其餘多人也被控以不同的罪名。

中國官方媒體在較早前報道指該教堂牧師涉嫌侵吞信徒錢財。

BBC駐香港記者劉林（Juliana Liu）報道說，浙江當地的官方電視台和新聞多番報道了此宗案件，牧師包國華及其妻邢文香，還有另外五名教堂工作人員均涉嫌以宗教的名義侵吞教徒奉獻款，同時被控其他罪名。

但陳建剛認為這些都是造謠和抹黑的行動，事件的真正起因是教堂人員不配合清拆在浙江的聖愛基督教堂十字架的行動。

「如果他們積極配合的話，肯定就不會有事，」陳建剛在電話中告訴BBC說。

他表示自己參與了這一案件的工作，但並不是包國華和邢文香的代表律師。他說，該教堂作為受到中國政府認可並控制的三自愛國教會之下 的教會教堂，從選址的土地、設計方案到動工建成均經過當局合法審批，但是自浙江省當局開始下令清拆教堂以來，就「沒有商量的餘地」。

「他們建立的這一個教堂所有的手續都是合法的，」陳建剛說，「他們這個教會本身就是共產黨承認的教會。」

他還表示，教會牧師在教會於今年6月聘請他在內的多名律師之後已經「退出」，交由律師從法律途徑解決，不過有關當局聲稱「沒有法律依據」，因此拒絕出具任何法律文書。

「就是這種法律之外的命令、威脅，」陳建剛說。

國際特赦組織（Amnesty International）代表向BBC表示正在關注有關事件。

「我們看到新華社報道說警方在調查關於他們的指控，但也看到最近關於浙江教堂被強拆十字架的新聞，」國際特赦組織的中國研究員潘嘉偉（Patrick Poon）在回復給BBC的電子郵件中說，「因為時間相近，我們關注他們被拘留是否與強拆十字架有關。」

「我們呼籲中國政府尊重這些基督徒的宗教自由，中國憲法第36條也訂明瞭相關自由。」

（編寫：列爾 責編：蕭爾）