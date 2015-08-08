埃及總統接見習近平特使受邀參加北京閱兵
- 2015年 8月 8日
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埃及國家通訊社中東社報道說，埃及總統塞西接見了中國文化部長雒樹剛，雒樹剛是作為中國國家主席的特使訪問埃及的。
埃及總統發言人阿拉·尤素福大使說，中國特使向塞西轉達了中國國家主席的問候，以及希望塞西去中國參加二戰勝利慶典的願望。
中國將於9月3日在北京天安門廣場舉行大型閱兵，紀念抗日戰爭暨二戰勝利70週年。屆時將有許多國家的領導人和外國軍隊參加閱兵式。
雒樹剛還轉達了中國國家主席對新蘇伊士運河落成慶典的祝賀。周四埃及為新蘇伊士運河舉行了揭幕典禮。新蘇伊士運河計劃耗資80億美元擴大水道。
軍人出身的埃及總統塞西強調了埃及和中國多方面的合作，特別是埃及不久將開始的幾個開發項目。
(編譯/責編：橫路)