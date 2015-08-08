埃及總統接見習近平特使受邀參加北京閱兵

圖片版權 EPA Image caption 中國特使向塞西轉達了中國國家主席希望塞西去中國參加二戰勝利慶典的願望。

埃及國家通訊社中東社報道說，埃及總統塞西接見了中國文化部長雒樹剛，雒樹剛是作為中國國家主席的特使訪問埃及的。

埃及總統發言人阿拉·尤素福大使說，中國特使向塞西轉達了中國國家主席的問候，以及希望塞西去中國參加二戰勝利慶典的願望。

中國將於9月3日在北京天安門廣場舉行大型閱兵，紀念抗日戰爭暨二戰勝利70週年。屆時將有許多國家的領導人和外國軍隊參加閱兵式。

雒樹剛還轉達了中國國家主席對新蘇伊士運河落成慶典的祝賀。周四埃及為新蘇伊士運河舉行了揭幕典禮。新蘇伊士運河計劃耗資80億美元擴大水道。

軍人出身的埃及總統塞西強調了埃及和中國多方面的合作，特別是埃及不久將開始的幾個開發項目。

(編譯/責編：橫路)