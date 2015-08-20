律師：王林被捕並不代表一定會被定罪

圖片版權 xinhua Image caption 王林曾和許多高官以及演藝商界名人關係密切

中國著名「氣功大師」王林的辯護律師陳有西對BBC中文網表示，當局星期四（20日）正式逮捕王林，符合中國刑事訴訟法。

但是陳有西也強調，當局現在指控王林的罪名是「非法拘禁」，較先前媒體報道的罪名輕。

7月15日，王林已經被警方刑事拘留。

陳有西說，當局拘留王林後有30天初查時間和7天複查時間，因此現在逮捕他是符合刑事訴訟法的。

但是他表示，現在當局逮捕王林並不代表他一定會被定罪，如果在偵查中發現王林沒有主觀意圖或實際參與拘禁，那麼他仍有可能被無罪釋放。

至於是否對王林獲釋感到有希望，陳友西表示現在不便透露具體情況。

王林遭到拘押是因為捲入了他的弟子鄒勇被殺的案件中。

有媒體報道說，王林已經間接承認了自己雇兇殺人的罪行，招供稱「沒想到他們把鄒勇弄死了」。

陳有西在上個月接受BBC中文網採訪中已經否認這個說法，指這是謠言。

轉折點

王林，江西萍鄉人，現年63歲，1990年代通過氣功成名，隨後同許多中國高級官員、著名演員和企業家交往，同其中一些人關係密切。

2013年7月22日，《新京報》發表了題為《隱秘「大師」王林的金錢王國》的文章。

隨後，中國中央電視台又在「焦點訪談」節目中播出了《「氣功大師」的真面目》的報道。

這些報道讓王林受到廣泛關注，成為他命運的轉折點，導致他遭到包括「非法行醫」和「非法持有槍支」的多項犯罪指稱。

但是，有關調查始終沒有發現王林犯罪的證據。

據中國媒體引述王林發表的談話說，2013年7月中央電視台「焦點訪談」播出的那期《「氣功大師」的真面目》對他造成致命打擊。

王林認為，鄒勇要為有關他的負面報道負上責任。

反目為仇

鄒勇曾經是王林的徒弟，兩人關係密切。但是，兩人因經濟糾紛在2011年反目，鄒勇還在譴責王林的「焦點訪談」節目中露面。

媒體引述王林家人的話說，王林這兩年一直在努力尋找證據把鄒勇送進監獄。

有消息顯示，鄒勇在7月9日遭到綁架，隨後被殺害。

現在，媒體顯然把殺人嫌疑的目標指向了在7月15日遭到拘押的王林。

（撰文/責編：董樂）