上海開啟「看海」模式 機場大面積延誤

圖片版權 Reuters Image caption 上海普降暴雨，導致大量旅遊滯留機場。

受颱風「天鵝」外圍環流和冷空氣等的共同影響，中國上海今日（24日）普降暴雨，開啟「看海」模式。浦東機場和虹橋機場的通行能力分別下降30%和60%左右。

據中國上海《澎湃新聞》報道，上海24日的暴雨已導致上海高速公路多處通行受到影響；地鐵2號線徐涇東站外道路積水已影響乘客進出；浦東機場和虹橋機場通行能力預計分別下降30%和60%；20處下立交臨時封閉。

圖片版權 Reuters Image caption 24日暴雨導致上海多處道理通行受影響。

降水主要集中在上海西部的嘉定和青浦。而上海多處區域已「見海」。

上海外語頻道《直播上海》欄目記者張寧犇向BBC中文網表示，24日下午4點前，虹橋機場的通行能力下降60%左右。虹橋機場已取消90架次航班，這些航班主要飛往北京、廣州和廈門等方向。

而浦東機場的通行能力下降30%左右。目前機場方面在做積水排除，並恢復航班。

對於暴雨對他本人造成的影響，張寧犇說平時早高峰開車半小時的路程，今天「堵」了一個半小時。

據上海中心氣象台預計， 24日夜裏開始，隨著颱風「天鵝」中心更接近日本九州，其外圍環流對上海的影響趨於結束，雨勢趨弱，轉以陰到多雲天氣為主，或會有些短時陣雨。

中國社交網絡微博上，話題「上海看海」一度成為實時熱搜榜第一位。上海網友調侃今日上班同事見面第一句話是 「你遊過來啦？」

圖片版權 Reuters Image caption 上海遇強降雨，城市積水已非第一次。

而上海「看海」已非第一次。在上海嘉定某高校的鄭老師向BBC中文網表示，每年都這樣。上海上一次颱風過境時，帶來的降雨更大、積水更嚴重。

《澎湃新聞》報道稱，今年6月16日、17日，上海也因持續大雨導致多處積水。上海防汛專家稱上海整個排水標凖還是比較低，基本為一年一遇的標凖，個別地方可能還達不到。同時，防汛排澇也受江河潮汛的影響，如果河道內水滿了，再用泵把水抽出去，河道也不能承受。

（撰文：覓雲 責編：高毅）