山東東營利津化工廠爆炸至少5人死亡

山東東營利津化工廠8月31日深夜發生爆炸事故，造成至少5人死亡，搜救工作仍在繼續。

新華社報道援引山東東營市委宣傳部通報稱，經過持續一天冒雨搜救，迄今為止發現死亡人員5名。

報道稱，記者正在進一步了解傷亡情況。

現場搜救還在進行之中，企業負責人已被當地警方控制，事故原因正在進一步調查。

山東省政府安委會決定，對該事故提級調查、掛牌督辦。事故調查組已進駐現場並展開工作。

山東和天津爆炸

這是山東兩周內再次發生化工廠爆炸事故。8月22日晚，淄博桓台縣潤興化工科技公司在「開工試產」期間發生爆炸，造成1死9傷。

這也是一個月內中國化工廠第3起爆炸事故。

8月12日，天津濱海新區發生了重大化學品爆炸事故，震動世界，受到媒體高度關注。

天津大爆炸發生後，山東當局下令各地督查生產安全，結果不久已經發生了上述兩次爆炸。

「29次批示」

天津港大爆炸到目前為止共造成159人死亡，包括公安消防人員23人，天津港消防人員72人，民警11人，其他人員53人。另外目前還有14人失蹤。

天津爆炸發生後，中國國家主席習近平和總理李克強都分別做出指示，要求做好善後工作，並徹查事故原因，查處有關責任人。

新華社報道，中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗已經就天津爆炸的救援、善後和調查「召開了7次視頻會議，作了29次批示，……一再強調要徹查事故原因，不放過任何一個線索，不放過任何一個涉嫌違法的人。」

中國公安部近日查處了197名包括有關天津爆炸的「散佈謠言」的人。美國媒體稱，這些和本周四中國將舉行紀念二戰結束70週年盛大的閱兵活動有關。

另外，中國官員透露，天津爆炸事故發生後，各省近日紛紛上報搬遷改造項目計劃，全國約有1000多個化工企業需要搬遷改造，總搬遷費用約4000億元。

（編譯：立行/責編：路西）