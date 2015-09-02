北京大閱兵在即 核心區處於高度戒備

Image caption 為了9月3日紀念中國抗日戰爭勝利暨世界反法西斯勝利70週年的盛大閱兵儀式，中國軍隊已經於8月25日舉行過一次演練。

中國即將於周四（9月3日）在北京天安門廣場舉行規模盛大的閱兵儀式，紀念中國抗日戰爭勝利暨世界反法西斯勝利70週年。

北京為確保閱兵順行舉行，出動85萬武警、公安和義工負責保安。天安門廣場外的長安街9月1日已見「五步一崗、十步一哨」，更有士兵一字排開，在長安街掃雷。

安全戒備

為做到保安滴水不漏，市民及遊客9月2日正午12時起，均不許進入天安門廣場附近；周邊王府井等主要商業區也一概須停業，地鐵、公車、飛機實施管制；天安門附近的協和醫院等9家醫院由2日起，一連兩日停止門診服務；閱兵核心區的保安程度猶如戒嚴。

交通方面，北京在閱兵期間將實施機場管制，所有航班取消。北京十條地鐵線自2日晚上8時許已實施跳站或停運，至閱兵結束才陸續開通，而由2日至4日，市內共有256條公車線路須繞行或停駛，據指計程車公司3日會專調4000多輛計程車應急，減少交通管制的影響。

為確保紀念活動順利進行，全城總動員，組織了6.5萬名警力和85萬群眾，開展安全保衛戰。北京街頭還有逾4.6萬個電子眼，協助警方密切監控路況。

閱兵規模

北京這次大閱兵將有1.2萬名中國官兵參加，此外還有其它17個國家派軍人參加，各方隊將天安門城樓前通過，接受聚集在上的領導人和特邀嘉賓檢閱。

這次閱兵預計將有30位外國國家元首、政府首腦、19位政府高級別代表、10位國際和地區組織負責人應邀出席。

日本和西方主要國家的元首沒有應邀出席這次閱兵式。

閱兵典禮計劃於周四早上10時開始，中國國家主席習近平發表講話後，將乘車檢閱部隊。

之後，2個抗戰老同志乘車方隊、11個徒步方隊、17個外軍方隊和代表隊、27個裝備方隊、10個空中梯隊將分別通過天安門城樓前。

「國共老兵」

2個抗戰老同志乘車方隊的人員包括從大陸遴選的、目前健在的國共兩黨抗戰老兵、共產黨和國民黨抗日英烈後代，以及抗戰支前模範代表。

之後的11個徒步方隊中除三軍儀仗方隊外，均是以「老番號」命名的英模方隊，這10個英模方隊按照八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊4個模塊編組。

隨後，17個外軍方隊和代表隊通過，包括白俄羅斯、埃及、巴基斯坦、墨西哥、委內瑞拉、俄國等軍人儀仗方隊或代表。

武器展示

在這之後，27個中國軍隊裝備方隊按照地面突擊、防空反導、海上攻防、戰略打擊、信息支援、後裝保障6個作戰模塊編組通過，

他們將攜帶一批中國的新式武器，組織方稱，所展示的武器中有84％將是首次公開展示，包括中國第一台信息化坦克99A主戰坦克、目前最先進的多用途反坦克導彈紅箭-10、被稱為「航母殺手」的東風21D反艦彈道導彈等。

之後從空中飛過的10個空中梯隊也將展示中國的轟-6K新型轟炸機、航母殲-15艦載機、中國軍隊第一種專業武裝直升機直-10、中國第一代戰略預警機空警-2000等中國空軍的尖端裝備。

空中梯隊飛過天安門廣場後，數萬隻和平鴿和氣球將放飛。

周三，習近平等七位中共中央政治局常委還在北京向一批抗戰老戰士、將領、協助抗日的國際人士頒發了抗戰勝利70週年紀念章。

（撰稿：立行/責編：路西）