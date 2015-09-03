連戰返台快速通關 隨行人員遭丟鞋抗議

圖片版權 CNA Image caption 連戰及連方瑀返回台灣時，快速通關入境，避開抗議人士。

前往中國大陸參加「抗戰七十週年閱兵儀式」的國民黨前主席連戰及連方瑀夫婦周四（3日）搭機返台，由商務中心通關入境，但循一般通關管道入境的隨行人員則遭到台聯人士丟鞋抗議。

台灣中央社報道，連戰與連方瑀等人日前搭機前往大陸參與紀念抗戰勝利閱兵，3日結束訪問行程，深夜11時25分搭機返抵桃園機場。

由於有100多位台聯青年軍等人士聚集在桃園機場第二航廈抗議，連戰及連方瑀，還有隨行的林豐正和丁遠超等人，是在登機門由電動車載送至商務中心，快速通關入境，避開抗議人士。

警方干預

航警獲知有台聯青年軍人士抗議，提前部署動員約170名警力，在航廈入境大廳周圍區隔抗議人士，部分台聯人士集結在二航廈抗議。

連戰此行有部分隨行人員依正常通關入境，在入境大廳遭到抗議民眾丟鞋，警方人員立即開傘阻擋，將人員隔離，所幸衝突並未擴大。

有部分抗議人士，被航警區隔在航廈外圍的安全島上，他們舉牌抗議，還撕連戰的相片，甚至企圖拿起打火機焚燒照片，所幸被擋下來，最後，他們在警方勸導下離開。

「痛心遺憾」

總統府發言人陳以信3日轉述表示，「中華民國8年對日抗戰，雖然中國共產黨也有參與，但抗戰由國民政府領導是不容否認的史實，更是中華民國面對國史應有態度。部分國人參與中國大陸紀念抗戰勝利閱兵，馬英九認為此舉偏離國家立場，有負國人期待，感到非常痛心與遺憾。」

連戰的舉動引發黨內反彈。台北市議員李新表示，前副總統連戰登上閱兵台觀看中共軍力展現，沒有守住基本立場還失分，他認為，黨紀應給予停權以上處分

黨紀處分

不過，對於是否對連戰黨紀處分，國民黨發言人楊偉中晚間重申，對於有部分黨員出席北京閱兵儀式，黨內確實有許多不同的聲音，相關意見都將經討論後，循既有機制處理。

有國民黨人士說，基層對連戰參加閱兵典禮很反彈，多數認為要處理；至於是否會於下周中常會提案將連戰送考紀會，可能要視當下氛圍。

考紀會主委黃昭順則說，考紀會是合議制，尊重大家的決定。

（撰稿/責編：路西）

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