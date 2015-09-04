前中共開國中將張震病逝終年101歲

2015年9月4日

圖像加註文字， 前中共開國中將張震(新華社圖)

中國官方媒體報道，前中共中央軍委副主席張震於9月3日下午5點病逝，終年101歲。

在此之前，中國網絡上在9月3日中午已經出現了有關張震已經病逝的傳言和報道，但隨後媒體有引述中國軍方人士表示，有關傳言是「假消息」。

張震出生於1914年10月5日，原名張見生，早在1930年就加入中共和參加紅軍，後來也參加過抗日戰爭和國共內戰。

「開國中將」

1955年，中國推出軍銜制，張震是首批被授予中將軍銜的將軍之一，1988年又被授予上將軍銜。

1957年9月，張震任軍事學院副院長，1962年9月又升任院長，但在文革期間受到迫害。

1971年1月，張震復出擔任葛州壩水利工程指揮部政委，1972年4月轉任武漢軍區副司令員。

1977年，張震被上調北京接任解放軍總後勤部副部長，並被視為清除「四人幫」勢力有功。隨後，他又升任總後勤部部長、解放軍副總參謀長、國防大學校長兼政委等軍職。

兒子均為將官

1992年10月，張震在中共十四大後出任中共中央副主席，直到1998年3月退役。

此外，張震四個兒子也均為將官。其中長子張小陽少將，曾任總參三部副部長、解放軍外國語學院院長；次子張連陽少將，曾任總參軍代局局長；三子張海陽上將，曾任解放軍第二炮兵部隊政委，2009年晉升上將軍銜；四子張寧陽少將曾任總裝備部綜合計劃部原副軍職裝備技術合作專職幹部、中國扶貧開發協會副會長等職，2005年7月被授予少將軍銜。